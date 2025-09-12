2 órája
Máris összecsapnak az újoncok a vármegye I.-ben
Csonka fordulót rendeznek hétvégén. A Magyar Kupa küzdelmei miatt ugyanis csak hat párharcot rendeznek meg ezen a héten, így a vármegye I. negyedik körében hat találkozót játszanak szombaton, míg kettő szeptember 17-re tolódik. A hétvége egyik legnagyobb presztízsével rendelkező összecsapás viszont a Zagyvarékasi KSE és az Abádszalók SE ütközete lesz, ahol a két feljutó néz farkasszemet egymással.
Az előző idényben még a vármegye II.-ben nézett farkasszemet a Zagyvarékasi KSE és az Abádszalók SE, most az élvonalban csapnak össze. A legutóbbi mérkőzésükön a rékasiak négy góllal felülmúlták a szalókiakat, és szeretnének hasonló eredményt elérni ezúttal is, ehhez azonban Lajos Tibor együttesének is lesz egy-két szava.
Vármegye I., 4. forduló
Zagyvarékasi KSE–Abádszalók SE
Szombat, 16.00
Két újonc csapat találkozik egymással a vármegye I. negyedik fordulójában hétvégén. A vármegye II.-ben az Abádszalók lett a bajnok és nem sokkal maradt le tőle a Zagyvarékas. Az előző szezonban kettejük találkozóján ősszel 3–3-as döntetlen született, míg tavasszal a rékasiak 5–1-re nyertek, ám ekkor már biztos bajnok volt Lajos Tibor gárdája.
A vármegye I.-ben már Serbán József csapata áll jobban a tabellán jelenleg, miután az első fordulóban kilenc emberrel legyőzte a Tószeget 2–1-re. Ezt követően ugyan kikapott a Jászfényszarutól (1–0) és a Szolnoki MÁV-tól (3–0) is, míg az Abádszalók a Kenderestől (3–2), a Rákóczifalvától (2–0) és a Tószegtől is vereséget szenvedett.
A hétvégi párharc valamilyen szinten pedig presztízskérdés is lesz, hiszen mindkét csapat most szeretné azt bizonyítani, hogy helye van ebben az osztályban.
Mesterszemmel
Serbán József, a Zagyvarékas vezetőedzője: – Minden mérkőzésre ugyanúgy készülünk, mint a többire, így ez most sem lesz másképp. Szeretnénk legyőzni az Abádszalók csapatát, hiszen tavaly ők megelőztek minket a bajnokságban, ezért vissza akarunk vágni és otthon tartani a három pontot. A Szolnoki MÁV elleni mérkőzésen kicsit eltértünk a szokásos taktikától, mivel ott számítottunk arra, hogy többet kell majd védekeznünk, de szeretnénk visszatérni a támadófutballhoz. Az előző szezonban ősszel 3–0-ra vezettünk az első félidőben a Szalók ellen, amely a második részben ki tudott egyenlíteni, így egy rendkívül gólerős együttesről van szó. Most is hasonlóra számítunk tőlük, de az sokat jelent majd, hogy melyik csapat szeretné jobban megszerezni a győzelmet, amihez kell egy kis szerencse is.
Lajos Tibor, az Abádszalók vezetőedzője: – A megyei másodosztályból jól ismerjük már a Zagyvarékast, az utolsó találkozónk már tét nélküli volt, így abból talán nem érdemes már kiindulni. A szezon elejét kicsit elszúrtuk, de hangsúlyoztam korábban is, hogy hat-nyolc meccsre szükségünk van, mire felvesszük ennek az osztálynak a ritmusát. Ha jobban koncentrálunk, akkor akár már négy pontunk is lehetne, hiszen a Tószeg elleni meccsen akár nyerhettünk volna, de Falván is szerezhettünk volna egy pontot. Kár azonban ezen rágódni, hiszen jelenleg nulla pontunk van, így azon kell dolgoznunk, hogy elkezdjük a pontgyűjtést. A Zagyvarékas erősödött az előző idényhez képest, de úgy gondolom, hogy nekünk is jó a játékosállományunk, talán nálunk a rutin jobban hiányzik. El kell hinnünk, hogy jobbak vagyunk, fel kell vállalni a támadásokat, és a helyzetkihasználáson is sok múlhat majd a meccsen, hogy megszerezzük a három pontot.
Várható kezdőcsapatok
Zagyvarékas: Ulvicki Attila – Czibak Attila, Polónyi Zsombor, Fekete Kristóf, Major Milán – ifj. Serbán József, Sipos Zsolt, Aranyos Patrik, Suki Lajos – Pintér Viktor, Lesták Milán.
Abádszalók: Csík Richárd – Varga Sándor, Farkas János, Halas Attila, Csukodi Gyula – Horváth Szilárd, Szóládi Soma, Juhász Attila, Muliter László, Muliter Tibor – Halas Márk.
A vármegye I. negyedik fordulójának további párosításai:
Szombat: Rákóczifalva–Cserkeszőlő, Kenderes–Kisújszállás, Jászberény–Jánoshida, Tiszaszentimre–Mezőtúr, Törökszentmiklós–Lurkó Focimánia, 16.00. Szerda: Szolnoki MÁV–Jászfényszaru, Tószeg–Szajol, 16.00.