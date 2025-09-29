Zombori Gábor ezúttal nem a medencében aratott sikert

Az úszócsalád újabb ünneplésre adott okot, hiszen a kiváló vegyesúszó, Zombori Gábor hivatalosan is kimondta a boldogító igent élete párjának, Fanninak. A Magyar Úszó Szövetség is szívből gratulált a friss házaspárnak, akik mosolyogva, kéz a kézben vágtak neki közös jövőjüknek.

Zombori Gábor egybe kelt élete párjával, Fannival

Forrás: Magya Úszó Szövetség

Zombori Gábor életébe új fejezet kezdődött

A romantikus ceremóniáról Derencsényi István fotóriporter gyönyörű felvételei árulkodnak: hófehér csipkeruhában tündöklő menyasszony valamint Budapest ikonikus helyszínei, amelyek méltó díszletként szolgáltak a nagy naphoz.

Zombori a medencében már többször bizonyította kitartását és küzdőszellemét, most pedig a magánéletben is új fejezetet nyitott. Úgy tűnik, az aranyérmek és a sportsikerek mellé végre megérkezett a legfontosabb győzelem: a szerelem. A sporttársak, barátok és családtagok körében megtartott esküvőn minden a boldogságról szólt, és ahogy a képek is mutatják, a pár valóban sugárzik az örömtől.