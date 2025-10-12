október 12., vasárnap

A 150 éves MÁV Férfikórusa telt ház előtt ünnepelt

Szombaton délután tartotta 150 éves Jubileumi Gálakoncertjét a Máv Férfikórus Szolnok. A rendezvénynek az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ adott helyet.

Az 1875-ben alapított jogelőd, a Fáklyatársulat és a MÁV Férfikórus másfél évszázados történetében nemcsak hangok, kották és zeneművek születtek, hanem életek, barátságok és közösségek is formálódtak. Az együttes kottatárában több, mint 500 mű partitúrája sorakozik a zenei világ teljes spektrumát tükrözve. Számos belföldi és külföldi elésmeréssel büszkélkedhet a kórus, melyek közül kiemelkedő a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díj és az Ezüst Pelikán Díj. 

Jubilumi koncerttel ünnepelte meg 150 éves fennállását a szolnoki MÁV Férfikórus. A kórust 1995-től Juhászné Zsákai Katalin "A" kategóriás, Szolnokért Emlékérem Arany Fokozatával és Kaposvári Gyula-díjjal elismert karnagy vezeti. Kondor Balázs több mint egy évtizede szintén fontos motorja a kórusnak
A kórust 1995-től Juhászné Zsákai Katalin "A" kategóriás, Szolnokért Emlékérem Arany Fokozatával és Kaposvári Gyula-díjjal elismert karnagy vezeti. Fontos megemlíteni Kondor Balázs nevét is, aki több, mint egy évtizede a kórus életének motorja. A nagysikerű hétvégi gálán nyolc zenei blokkba rendezett műsorral kápráztatták el a közönséget. Az est folyamán fellépett még a Szolnoki Kodály Kórus, a Padragi Bányász Férfikórus, az MH KissJózsef 86 Helikopterdandár Légierő Zenekara. Szólisták voltak Somogyi Anita, Katona Tamás és Radványi András. A zsúfolásig megtelt színházteremben a nagyérdemű többször is vastapssal jutalmazta a fergeteges produkciókat.

A 150 éves MÁV Férfikórus Jubileumi Gálakoncertje az Agórában

Fotók: Kiss János

 

