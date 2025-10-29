„Mi a szurkolókért vagyunk” – Böde Dániel volt a Martfű és a Paks összecsapásának egyik főhőse – videókkal

A Magyar Kupa negyedik fordulójában a Paksi FC a Martfűi LSE vendége volt. A mérkőzés első félideje szorosan alakult, ugyanis 1–1-es állással vonultak a csapatok pihenőre. A második játékrészre azonban megrázta magát Bognár György együttese, és végül Böde Dániel vezérletével 4–1-re megnyerte a találkozót.

Böde Dániel (labdával) volt a Martfűi LSE és a Paksi FC meccsének a főhőse

Fotó: Pesti József

A martfűiek egyetlen találatát Kinyig Milán szerezte, aki egy szép cselt követően előbb a felsőlécet találta el, de a kipattanót a hálóba bólintotta. Gólját követően kiszaladt a hazai szurkolók elé, mint mondta, főleg szüleivel akarta megosztani az örömteli pillanatot.

Nagyon jó érzés volt gólt szerezni, édesanyukám és édesapukám is kint volt a mérkőzésen, legfőképp miattuk szaladtam oda a szurkolók elé ünnepelni – nyilatkozta hírportálunknak Kinyig Milán. – A 60-65. percig nagyon rendben voltunk, utána azonban kijött az osztálykülönbség, kicsit összeestünk fejben, de ezen próbálunk majd javítani.

Böde Dániel szerint nagyobb is lehetett volna a különbség

Böde Dániel két góljával a mérkőzés legjobbja volt, hiszen duplájával lényegében eldöntötte a mérkőzést. A válogatott támadót a lefújás után nagyon várták a szurkolók, hogy készítsenek vele egy közös fotót vagy megszerezzék az aláírását. A 39. születésnapját nemrég ünneplő csatárnak azonban ez természetes, hogy a szurkolók rendelkezésére álljon.

– Úgy gondolom, hogy egy tipikus kupamérkőzést játszottunk, összességében megérdemelten jutottunk tovább, lehetett volna akár nagyobb arányú a győzelem is – beszélt a mérkőzésről Böde Dániel. – Mi a szurkolókért vagyunk, elvileg a pályán is szórakoztatni kellene őket, de ha valaki képet vagy aláírást kér, akkor nagyon szívesen megcsinálom nekik.