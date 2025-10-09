A szolnoki kötődésű Csábi József lesz az Ajka FC edzője

Csábi József edzői pályafutása során többek között Nyíregyházán, a Honvédnál, Szolnokon és Kazincbarcikán is dolgozott. Sőt évekig ténykedett a válogatottnál is Egervári Sándor szövetségi kapitány segítőjeként, egy meccsen pedig kapitányi feladatokat is ellátta.

Csábi József Ajkán folytatja edzői pályafutását

Fotó: Kovács Péter

Az előző idényben a szintén NB II-es BVSC-t irányította, amelyet bent tartott a másodosztályban, ennek ellenére nem hosszabbítottak vele szerződést a zuglóiak. Szeptemberben elvállalta az NB III-as Pénzügyőr irányítását, itt három meccset töltött el, mérlege egy döntetlen, két vereség volt.

Csábi József majd október 18-án a Tiszakécske elleni idegenbeli mérkőzésen debütál majd a bakonyi gárda kispadján.