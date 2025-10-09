1 órája
A szolnoki kötődésű Csábi József lesz az Ajka FC edzője
Az elmúlt vasárnap az NB II. 9. fordulójában a karcagi csapat egy góllal nyert Ajkán. Ezt követően a 8. helyen tanyázó Veszprém vármegyei klub vezetősége leváltotta Horváth András vezetőedzőt. Az utódja pedig a szolnoki kötődésű Csábi József lesz.
Csábi József edzői pályafutása során többek között Nyíregyházán, a Honvédnál, Szolnokon és Kazincbarcikán is dolgozott. Sőt évekig ténykedett a válogatottnál is Egervári Sándor szövetségi kapitány segítőjeként, egy meccsen pedig kapitányi feladatokat is ellátta.
Az előző idényben a szintén NB II-es BVSC-t irányította, amelyet bent tartott a másodosztályban, ennek ellenére nem hosszabbítottak vele szerződést a zuglóiak. Szeptemberben elvállalta az NB III-as Pénzügyőr irányítását, itt három meccset töltött el, mérlege egy döntetlen, két vereség volt.
Csábi József majd október 18-án a Tiszakécske elleni idegenbeli mérkőzésen debütál majd a bakonyi gárda kispadján.
