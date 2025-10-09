Még a fővárosból is eljöttek megcsodálni Szolnok átalakult, gigantikus mászófalát

Több, mint nyolcvanan voltak rá kíváncsiak, hogy milyen a falmászás Szolnokon, amióta a RISZI-ben teljesen felújították a mászófalat. Ebből több mint félszáz vállalkozó kedvű vendég ki is próbálta, milyen 7 és fél méter magasról – vagy egyenesen a plafonról – lenézni a többiekre. A RISZI DSE Hegymászó és Turisztikai Szakosztálya a nyár során teljesen felújított fala nem csak friss külsővel, de új mászó útvonalakkal – és egy kis vendéglátással – is várta az érdeklődőket.

Ünnepélyes nyílt nappal mutatkozott be a RISZI új mászófala, újra biztosított a falmászás Szolnokon

Fotó: Beküldött

Megújult külsővel csábít a falmászás Szolnokon

Kicsik és nagyok egyaránt érdeklődve és izgatottan ültek be a hevederbe, hogy kipróbálják az új fogásokat és az új útvonalakat az RISZI tornatermében. Sőt, többen életükben először találkoztak ezzel az extrém sporttal, amely a vármegyében egyedül Szolnokon elérhető. A nyílt nap alkalmából Abonyból, Ceglédről, Pestről és még Veszprémből is érkeztek látogatók, akik két mászás között zsíros- és lekváros kenyérrel valamint rágcsálnivalóval pótolhatták az elhasznált kalóriákat, amit utána üdítővel, ásványvízzel öblíthettek le.