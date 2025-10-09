október 9., csütörtök

Még a fővárosból is eljöttek megcsodálni Szolnok átalakult, gigantikus mászófalát

Még messze földről is érkeztek lelkes sportkedvelők, hogy nyílt napon próbálják ki a sportot, ami vármegyénkben egyedülálló módon csak itt elérhető! A falmászás Szolnokon a RISZI tornatermében található, ahol teljesen megújult kinézettel és pályákkal várják az érdeklődőket.

Szoljon.hu

Több, mint nyolcvanan voltak rá kíváncsiak, hogy milyen a falmászás Szolnokon, amióta a RISZI-ben teljesen felújították a mászófalat. Ebből több mint félszáz vállalkozó kedvű vendég ki is próbálta, milyen 7 és fél méter magasról – vagy egyenesen a plafonról – lenézni a többiekre. A RISZI DSE Hegymászó és Turisztikai Szakosztálya a nyár során teljesen felújított fala nem csak friss külsővel, de új mászó útvonalakkal – és egy kis vendéglátással – is várta az érdeklődőket.

Ismét adott a falmászás Szolnokon, miután megynílt a RISZI megújult terme!
Ünnepélyes nyílt nappal mutatkozott be a RISZI új mászófala, újra biztosított a falmászás Szolnokon
Fotó: Beküldött

Megújult külsővel csábít a falmászás Szolnokon

Kicsik és nagyok egyaránt érdeklődve és izgatottan ültek be a hevederbe, hogy kipróbálják az új fogásokat és az új útvonalakat az RISZI tornatermében. Sőt, többen életükben először találkoztak ezzel az extrém sporttal, amely a vármegyében egyedül Szolnokon elérhető. A nyílt nap alkalmából Abonyból, Ceglédről, Pestről és még Veszprémből is érkeztek látogatók, akik két mászás között zsíros- és lekváros kenyérrel valamint rágcsálnivalóval pótolhatták az elhasznált kalóriákat, amit utána üdítővel, ásványvízzel öblíthettek le.

Falmászás a RISZI-ben

Fotók: RISZI DSE

Az eseményen Lapu Béla, a szolnoki falmászás és a RISZI DSE alapítója, valamint Hermann Viktor, a Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola igazgatója is tiszteletét tette. A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség meghívott vezetői csak azért nem tudtak jelen lenni az ünnepélyes eseményen, mert épp a miskolci Factory Nehézségi Magyar Kupa versenyen bizonyították rátermettségüket. 

Bár a RISZI DSE Falmászó és Turisztikai Sportcsoport elsősorban szabadidős sportmászással foglalkozik, arra törekednek, hogy az amatőröknek szervezett versenyeken is képviseljék magukat, így akiben van motiváció a versenyzésre, az is megtalálhatja a számításait.

A RISZI tehát hivatalosan is megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt és várják az érdeklődőket minden hétfőn, csütörtökön és pénteken az Áchim András utca 12-14. szám alatt.

