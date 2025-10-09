Repültek a szaltók, ragyogtak a tehetségek – csak kapkodtuk a fejünket az idei Fit Kid versenyen – galériával, videóval

Október 4 és 5 között a Széchenyi Gimnáziumban zajlott le a már hagyományosnak mondható Fit Kid verseny Szolnokon, ahol a sportág I. és II. osztályú versenyző mutatták meg felkészültségüket különböző kategóriákban. A látványos gyakorlatok nem hagytak kétséget afelől, hogy ez a sportág alaposan feszegeti az emberi teljesítőképesség határait.

Repültek a szaltók - idén is látványos volt a Fit Kid verseny Szolnokon.

Fotó: Edelenyi-Szabo Viktor / Forrás: fitkid.hu

Fit Kid verseny Szolnokon – repültek a szaltók és csillogtak a strasszkövek

A Magyar Fit Kid Szövetség égisze alatt a New Top Talent Sportegyesület rendezte meg az idei Fit Kid I. osztály egyéni és csoportos, illetve a II. osztály A és B kategóriájának egyéni és csoportos Grand Prix versenyének 3. fordulóját és országos döntőjét.

– Ez egyben egy felkészülési verseny is volt a novemberi Fit Kid Európa Kupára, amelyet Nagykanizsán rendeznek és ahol 7 ország legjobbjai fogják összemérni tehetségüket, ügyességüket és felkészültségüket – mondta el portálunknak Uj Darinka, a New Top Talent SE vezetője és egyben a verseny házigazdája.

Az eseményre 24 egyesület versenyzői érkeztek az ország minden szegletéből, ami azt jelentette, hogy összesen 317 gyermek lépett szőnyegre egyéni, páros, kiscsapat, nagycsapat vagy big free kategóriában.