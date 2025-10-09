1 órája
Repültek a szaltók, ragyogtak a tehetségek – csak kapkodtuk a fejünket az idei Fit Kid versenyen – galériával, videóval
Elképesztő akrobatikus ugrások, káprázatos ruhák, csillogó tehetségek. Ilyen volt a kétnapos Fit Kid verseny Szolnokon – nézze meg Ön is a képeket az eseményről.
Október 4 és 5 között a Széchenyi Gimnáziumban zajlott le a már hagyományosnak mondható Fit Kid verseny Szolnokon, ahol a sportág I. és II. osztályú versenyző mutatták meg felkészültségüket különböző kategóriákban. A látványos gyakorlatok nem hagytak kétséget afelől, hogy ez a sportág alaposan feszegeti az emberi teljesítőképesség határait.
Fit Kid verseny Szolnokon – repültek a szaltók és csillogtak a strasszkövek
A Magyar Fit Kid Szövetség égisze alatt a New Top Talent Sportegyesület rendezte meg az idei Fit Kid I. osztály egyéni és csoportos, illetve a II. osztály A és B kategóriájának egyéni és csoportos Grand Prix versenyének 3. fordulóját és országos döntőjét.
– Ez egyben egy felkészülési verseny is volt a novemberi Fit Kid Európa Kupára, amelyet Nagykanizsán rendeznek és ahol 7 ország legjobbjai fogják összemérni tehetségüket, ügyességüket és felkészültségüket – mondta el portálunknak Uj Darinka, a New Top Talent SE vezetője és egyben a verseny házigazdája.
Az eseményre 24 egyesület versenyzői érkeztek az ország minden szegletéből, ami azt jelentette, hogy összesen 317 gyermek lépett szőnyegre egyéni, páros, kiscsapat, nagycsapat vagy big free kategóriában.
FitKid verseny Szolnokon, 2025Fotók: Edelényi-Szabó Viktor
A versenyen nem csak az elképesztő ruhák, de a bemutatott gyakorlatok is elkápráztatták a nézőket. A különböző akrobatikus ugrások, néha már-már meghökkentő lazasági elemek, és a legbonyolultabb jógapózokat idéző erőelemek nem mindennapi látvánnyal örvendeztették meg a közönséget.
A szolnoki Fit Kid verseny immár évek óta stabil sportprogramnak számít Szolnokon, ez ugyanis az utolsó nagy verseny, mielőtt a legjobbak kiutaznak az Európa Kupára, hogy képviseljék hazánkat. Mint fentebb elhangzott, ez idén Nagykanizsán valósul meg november 1 és 6 között, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.
