Gólzáporos meccsen döntetlen született a szomszédvári rangadón

A futsal NB III. Középkeleti csoport 5. fordulójában szomszédvári derbit rendeztek, az Abony ugyanis a Lurkó Focimánia csapatával találkozott, és játszott 5–5-ös döntetlent. A Bánhalma a Monor otthonában szenvedett 10–3-as vereséget, a Szászberek pedig a 7–5-re kikapott hazai pályán a Tápiószőlőstől. A Farmos-Jász együttese pedig december 1-re halasztotta a Kincsem Futsal II. elleni találkozóját.

A narancs mezes Lurkó Focimánia tízgólos mérkőzésen játszott döntetlent az Abony ellen

Fotó: Pesti József/ MW-archív

A bajnokság állása: 1. Inárcs 15 pont, 2. Kincsem II. 12, 3. Farmos-Jász Futsal 9, 4. Monor 9, 5. Tápiószőlős 7, 6. Lurkó Focimánia 5, 7. Eger 3, 8. Abony 1, 9. Szászberek 1, 10. Bánhalma 1 pont.