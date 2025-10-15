Jégkorong
22 perce
Győzött a kupában a Lehel HC
Sikerrel vette a Magyar Kupa második fordulójának első felvonását a Lehel HC a Budapest Jégkorong Akadémia csapatával szemben.
A Magyar Kupa második fordulójában a Lehel HC a Budapest Jégkorong Akadémia csapatát kapta ellenfeléül. A kétmeccses párharc első felvonásán a jászberényi együttes 6–4-re nyert fővárosi riválisával szemben.
A visszavágóra október 28-án, a Tüskecsarnokban kerül sor.
