Országos diadal: a Kuncsorbai Horgászegyesület a legjobb

A Senzor Planet Top3 Kupa egy rangos, országos bojlis horgászverseny, amelyen általában 20–30 csapat indul, akik aztán napokon át, éjjel-nappal horgásznak a győzelemért. Itt aratott győzelmet idén Gecser Gergő, Gecser Gyula és Pap István a Kuncsorbai Horgászegyesület színeiben.

Ilyen egy sikeres horgászverseny: a Kucsorbai Horgászegyesület büszke lehet versenyzőire.

Sikeres horgászverseny: győzelmet arattak a kuncsorbaiak

„Példát akartam mutatni a kislányomnak, hogy mindent meg lehet csinálni, csak akarni kell” – fogalmazott a győzelem kapcsán az egyesület elnöke, Gecser Zoltán. Mint elmondta, a csapat tavaszi harmadik helyezése után most sem volt könnyű dolguk: széllel, hideggel és alacsony vízállással küzdöttek a verseny során. Az utolsó éjszakán azonban sikerült átvenniük a vezetést, és onnan már nem engedték ki kezükből a győzelmet. Végül diadalmasan emelték magasba a kupát és vitték haza a dicsőséget Kuncsorbára.

A Kuncsorbai Horgászegyesület több, mint közösség

A 2019-ben alakult Kuncsorbai Horgászegyesület ma 22 tagot számlál. A tagok nemcsak közösséget, hanem baráti társaságot is alkotnak: együtt járnak versenyekre, ahol a nevezési díjat mindig közösen dobják össze, a tárgyi nyereményeket pedig mindenki használhatja. Az eddigi legnagyobb fogásuk egy 22 kilós tükörponty volt, mindenki büszkesége.

Az egyesület elkötelezett a természet védelme iránt és kiemelten fontosnak tartja a halak védelmét is: minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik megóvni a kifogott példányokat a sérülésektől. Emellett minden évben kitelepülnek a Csorba Kupára, ahol nagy szeretettel várják őket a versenyzők, nézők, szurkolók. A halászléjük ugyanis verhetetlen és szerencsére mindig jó sokat főznek belőle. A halászlé a kuncsorbai lakosokat „gyarapítja”, míg az ebből befolyó összeggel az egyesületet igyekeznek fenntartani.

A mostani győzelem pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a Kuncsorbai Horgászegyesület tagjait nemcsak a halfogás, hanem a közös szenvedély és a kitartás is összeköti. A siker mögött évek munkája, barátság és a természet iránti tisztelet áll – mindaz, ami miatt ez a kis közösség sokkal több, mint egy horgászcsapat.