október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép eredmény

1 órája

Országos diadal: a Kuncsorbai Horgászegyesület a legjobb

Címkék#Senzor Planet Top3 Kupa#horgászverseny#Kuncsorbai Horgászegyesület

Dicsőség a Senzor Planet Top3 Kupán! A népszerű horgászverseny idei rendezvényén a Kucsorbai Horgászegyesület 3 tagjai ragadott botot és ezúttal már a rajtnál úgy álltak hozzá: ezúttal övék lesz az első hely. Úgy látszik a magabiztosság meghozta az eredményt a csapatnak.

Avar Vanda
Országos diadal: a Kuncsorbai Horgászegyesület a legjobb

Gecser Gergő, Pap István és Gecser Gyula képviselték az egyesületet - és dicsőséget is hoztak neki.

Forrás: facebook.com / gecsergergokissbettina

A Senzor Planet Top3 Kupa egy rangos, országos bojlis horgászverseny, amelyen általában 20–30 csapat indul, akik aztán napokon át, éjjel-nappal horgásznak a győzelemért. Itt aratott győzelmet idén Gecser Gergő, Gecser Gyula és Pap István a Kuncsorbai Horgászegyesület színeiben.

horgászverseny
Ilyen egy sikeres horgászverseny: a Kucsorbai Horgászegyesület büszke lehet versenyzőire.
Forrás: Facebook.com /gecsergergokissbettina

Sikeres horgászverseny: győzelmet arattak a kuncsorbaiak 

„Példát akartam mutatni a kislányomnak, hogy mindent meg lehet csinálni, csak akarni kell” – fogalmazott a győzelem kapcsán az egyesület elnöke, Gecser Zoltán. Mint elmondta, a csapat tavaszi harmadik helyezése után most sem volt könnyű dolguk: széllel, hideggel és alacsony vízállással küzdöttek a verseny során. Az utolsó éjszakán azonban sikerült átvenniük a vezetést, és onnan már nem engedték ki kezükből a győzelmet. Végül diadalmasan emelték magasba a kupát és vitték haza a dicsőséget Kuncsorbára. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A Kuncsorbai Horgászegyesület több, mint közösség

A 2019-ben alakult Kuncsorbai Horgászegyesület ma 22 tagot számlál. A tagok nemcsak közösséget, hanem baráti társaságot is alkotnak: együtt járnak versenyekre, ahol a nevezési díjat mindig közösen dobják össze, a tárgyi nyereményeket pedig mindenki használhatja. Az eddigi legnagyobb fogásuk egy 22 kilós tükörponty volt, mindenki büszkesége.

Az egyesület elkötelezett a természet védelme iránt és kiemelten fontosnak tartja a halak védelmét is: minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik megóvni a kifogott példányokat a sérülésektől. Emellett minden évben kitelepülnek a Csorba Kupára, ahol nagy szeretettel várják őket a versenyzők, nézők, szurkolók. A halászléjük ugyanis verhetetlen és szerencsére mindig jó sokat főznek belőle. A halászlé a kuncsorbai lakosokat „gyarapítja”, míg az ebből befolyó összeggel az egyesületet igyekeznek fenntartani. 

A mostani győzelem pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a Kuncsorbai Horgászegyesület tagjait nemcsak a halfogás, hanem a közös szenvedély és a kitartás is összeköti. A siker mögött évek munkája, barátság és a természet iránti tisztelet áll – mindaz, ami miatt ez a kis közösség sokkal több, mint egy horgászcsapat. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu