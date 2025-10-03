„Létfontosságú lenne számunkra a siker” – a Jánoshida kikecmeregne a gödörből, a Tószeg tartaná jó formáját

A vármegye I. hetedik fordulójának legnagyobb rangadója a Törökszentmiklós és a Jászberény találkozója, azonban ezúttal mégsem ezt a párosítást vettük górcső alá, hanem a Jánoshidai SE és a Tószeg KSE mérkőzése. A két csapat jelenleg azonos pontszámmal áll a tabellán, a meccs győztese azonban – a többi összecsapás eredményeinek függvényében – akár pozíciókat is javíthat, ezzel pedig megragadna a középmezőnyben és elszakadna kicsit riválisától is.

Extra teljesítményekre is szükség lesz a Tószeg KSE játékosaitól a Jánoshidai SE ellen a jó eredményhez

Fotó: Nagy Balázs

Vármegye I., 7. forduló

Jánoshidai SE–Tószeg KSE

Vasárnap, 14.30

Egymás mellett helyezkedik el a két csapat a tabellán jelenleg, hiszen a Jánoshidának és a Tószegnek is egyaránt hat-hat pontja van. Győzelem esetén tehát az egyikőjük leszakíthatná a másikat, amellyel ráadásul megragadhatna a középmezőnyben is, sőt akár pozíciókat is javíthat, ha a többi mérkőzés is kedvezően alakul.

A Jánoshida nincs jó formában, utolsó három mérkőzését elveszítette, azt viszont hozzá kell tenni, hogy a sorsolás sem volt kedvező (Jászberény 4–0, Kenderes 2–0, Rákóczifalva 2–1). Antal Gábor együttese szeretne kikecmeregni ebből a gödörből, amelyet akár meg is tehet, ha sikerül legyőznie a Tószeget.

A Tószeg azonban épp az előző hétvégén nyújtotta eddigi legjobb teljesítményét, amikor a Kisújszállást múlta felül 4–0-ra. Ráadásul szerdán a vármegyei kupában is nyertek Kiss Balázsék, a két egymást követő siker pedig lendületet adhat a folytatásra, amit szeretnének kihasználni a tószegiek.

A hazaiaktól Rimóczi István eltiltás, Galó Áron és Vatai Nándor sérülés, Hegedűs Milán és Varga Krisztián pedig katonai szolgálat miatt hiányzik majd. A tószegieknél rövidebb a lista, Urbán-Szabó Viktorra és Skultéty Szabolcsra nem számíthatnak majd a vendégek.

Mesterszemmel

Antal Gábor, a Jánoshidai SE vezetőedzője: – Zsinórban három mérkőzést veszítettünk el a bajnokságban, emellett pedig a kupában is kikaptunk. Emiatt létfontosságú lenne számunkra a siker, hiszen egy esetleges győzelemmel akár a középmezőnyben tudnánk maradni. Ha úgy tudunk játszani, mint a Kenderes vagy a Rákóczifalva ellen, akkor lehet esélyünk, ehhez viszont az kell, hogy elkerüljük a könnyen kapott gólokat, a kapu előtt pedig kihasználjuk a lehetőségeinket, ami az utóbbi meccseken nem sikerült. Nyáron átalakult a Tószeg, fiatalodott a csapatuk, és ha teljes létszámmal lesznek, akkor biztosan nehéz dolgunk lesz. Szervezett együttesről van szó, amely valószínűleg kontrákra rendezkedik majd be. Az egyéni hibákat ha sikerül kiküszöbölnünk és tudunk végig koncentrálni, akkor viszont jó esélyünk van a győzelemre.