„Létfontosságú lenne számunkra a siker” – a Jánoshida kikecmeregne a gödörből, a Tószeg tartaná jó formáját
Ezúttal nem egy klasszikus rangadóra esett a választás. A vármegye I. hetedik fordulója előtt ugyanis a Jánoshidai SE és a Tószeg KSE összecsapását emeltük ki mégpedig azért, mert a két csapat jelenleg azonos pontszámmal áll a tabellán, egy esetleges győzelemmel azonban valamelyikük megragadna a középmezőnyben, és elszakadna az alsó régióból.
Vármegye I., 7. forduló
Jánoshidai SE–Tószeg KSE
Vasárnap, 14.30
Egymás mellett helyezkedik el a két csapat a tabellán jelenleg, hiszen a Jánoshidának és a Tószegnek is egyaránt hat-hat pontja van. Győzelem esetén tehát az egyikőjük leszakíthatná a másikat, amellyel ráadásul megragadhatna a középmezőnyben is, sőt akár pozíciókat is javíthat, ha a többi mérkőzés is kedvezően alakul.
A Jánoshida nincs jó formában, utolsó három mérkőzését elveszítette, azt viszont hozzá kell tenni, hogy a sorsolás sem volt kedvező (Jászberény 4–0, Kenderes 2–0, Rákóczifalva 2–1). Antal Gábor együttese szeretne kikecmeregni ebből a gödörből, amelyet akár meg is tehet, ha sikerül legyőznie a Tószeget.
A Tószeg azonban épp az előző hétvégén nyújtotta eddigi legjobb teljesítményét, amikor a Kisújszállást múlta felül 4–0-ra. Ráadásul szerdán a vármegyei kupában is nyertek Kiss Balázsék, a két egymást követő siker pedig lendületet adhat a folytatásra, amit szeretnének kihasználni a tószegiek.
A hazaiaktól Rimóczi István eltiltás, Galó Áron és Vatai Nándor sérülés, Hegedűs Milán és Varga Krisztián pedig katonai szolgálat miatt hiányzik majd. A tószegieknél rövidebb a lista, Urbán-Szabó Viktorra és Skultéty Szabolcsra nem számíthatnak majd a vendégek.
Mesterszemmel
Antal Gábor, a Jánoshidai SE vezetőedzője: – Zsinórban három mérkőzést veszítettünk el a bajnokságban, emellett pedig a kupában is kikaptunk. Emiatt létfontosságú lenne számunkra a siker, hiszen egy esetleges győzelemmel akár a középmezőnyben tudnánk maradni. Ha úgy tudunk játszani, mint a Kenderes vagy a Rákóczifalva ellen, akkor lehet esélyünk, ehhez viszont az kell, hogy elkerüljük a könnyen kapott gólokat, a kapu előtt pedig kihasználjuk a lehetőségeinket, ami az utóbbi meccseken nem sikerült. Nyáron átalakult a Tószeg, fiatalodott a csapatuk, és ha teljes létszámmal lesznek, akkor biztosan nehéz dolgunk lesz. Szervezett együttesről van szó, amely valószínűleg kontrákra rendezkedik majd be. Az egyéni hibákat ha sikerül kiküszöbölnünk és tudunk végig koncentrálni, akkor viszont jó esélyünk van a győzelemre.
Kiss Balázs, a Tószeg KSE elnöke: – Nem kezdtük jól a bajnokságot, ráadásul a Cserkeszőlő ellen is kikaptunk, pedig ott reális esélyünk is lehetett volna a győzelemre. A múlt heti, Kisújszállással szembeni diadal során a szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtottuk, szerdán pedig a kupában is győztünk, ami lendületet adhat a csapatnak. Tisztában vagyunk a Jánoshida képességeivel, jó képességű játékosok alkotják a csapatot. Stabilabb játékra lesz szükségünk, kevesebb kockázatvállalással. Fontos, hogy a hozzáállásunk rendben legyen, illetve az akarati tényező is sokat számít ezen a szinten, hiszen ezzel akár el is lehet tüntetni a különbséget a csapatok között. A győzelemhez szerencsére is szükségünk lesz, illetve extra teljesítményekre, de talán ami a legfontosabb, hogy betartsuk azt, amit a meccs előtt az öltözőben megbeszélünk.
Várható kezdőcsapatok:
Jánoshida: Bencze Attila – Bezzeg Bence, Antal Gábor, Nagy Krisztián, Zombori Bálint – Dankovics Gábor, Sipos Márk, Kozák Gábor, Szokolai Viktor – Eszes Erik, Major Péter.
Tószeg: Szabó Bence – Munkácsy Hunor, Boldizsár Máté, Gál Péter, Strempel Erik – Szőke Géza, Tóth Kristóf, Balogh Dominik, Kiss Attila – Kovács Tamás, Gazdag Gyula.
A vármegye I. hetedik fordulójának további párosításai:
Szombat: Mezőtúr–Rákóczifalva, Kisújszállás–Zagyvarékas, Cserkeszőlő–Szolnoki MÁV, Szajol–Abádszalók, Törökszentmiklós–Jászberény, Lurkó Focimánia–Kenderes, 14.30. Vasárnap: Jászfényszaru–Tiszaszentimre, 14.30.