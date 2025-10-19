1 órája
Drukkereik lökték be a célba a jászberényi kosarasokat – galériával
A másodosztályú kosárlabda-bajnokság negyedik fordulójában a hazai pályán játszó Jászberényi KSE nagy csatában, hatpont különbséggel verte a TF-BP gárdáját.
A fővárosiak nyeretlenül, míg a Jászberényi KSE két győzelemmel és egy vereséggel várták az összecsapást. A meccs után a jászsági kék-fehérek örülhettek újabb sikerüknek.
Jászberényi KSE–TF-Budapest 92–86 (23–23, 28–21, 18–18, 23–24)
Jászberény, 400 néző. V.: Földi L., Borgula Gy., Utasi B.
JKSE: KINNEY 19, KÁMÁN 20, Szálkai 2, CSABA GY, 17/3, Geröly 8/3. Csere: PUCZ 11/9, Zsók 7, Cvijin 5, Német Á. 3. Edző: Szarvas Gábor.
TF-BP: MOLNÁR M. 22, Vértes 9/6, POLSTER 13/3, Reményi 6/6, Kalmár V. 2. Csere: HEIMANN 15/6, Hegedűs B. 10, Kiss D. 5/3, Pilinszki 3/3, Bene 1. Edző: Beák Gábor.
Az eredmény alakulása
4. perc: 9–12. 8. p.: 17–22. 14. p.: 34–33. 18. p.: 43–39. 24. p.: 62–52. 28. p.: 67–57. 33. p.: 71–67. 37. p.: 84–73, 39. p.: 90–81.
Meglepetésre a vendégek kezdték jobban a játékot, ami a pontgyártásban is megmutatkozott négy perc után 5–12-es állást mutatott az eredményjelző. Kapcsoltak a berényiek az elnyűhetetlen James Kinney vezérletével a negyed végére utolérték vetélytársukat, 23–23. A folytatásban Pucz Zalán pontjaival át is vették a vezetést, amit a meccs végéig már nem is engedtek ki a kezükből. Ennek ellenére sem volt könnyű dolga a JKSE-nek, mert a szívósan játszó fővárosiak végig tapadtak rájuk.
A nagyszünet után Geröly Márton triplájával 62–52-re módosult az állás az állás, a negyed végén hét pont volt a vendéglátók előnye. A záró felvonásban 71–67-re feljöttek a vendégek, a lehető legjobbkor talált be kétszer is Kámán Bálint. Izgalmas hajrában Csaba György sorozatban dobott hétpontjával lezárta a mérkőzést a JKSE, a szurkolók nagy örömére, 92–86.
A következő fordulóban, szombaton az Óbudai Kaszások vendégei lesznek a jászberényiek.
Jászberényi KSE–TF-Budapest meccsFotók: Pesti József
Így látták a szakemberek a meccset
Szarvas Gábor, a Jászberényi KSE edzője: – Ennek a győzelmünknek örülök a legjobban. Büszke vagyok a csapatra, játékosaink harcoltak , küzdöttek és egy pillanatra sem gondoltak a vereségre. Védekezésben még mindig túl sok egyéni hibát vétünk, ebben javulnunk kell. Köszönjük a kilátogatóknak a szurkolást, drukkereink ma este is belöktek minket a célba.
Beák Gábor, a TF-BP edzője: – Elismerésem a jászberényiek győzelméhez. Azt gondolom, egy izgalmas mérkőzést játszottunk, és a játékképe azt mutatta, hogy ha egy picit jobban tudunk koncentrálni, ha egy kicsit jobban jönnek ki a dobások, akkor akár még nekünk is állhatott volna a meccs. De azt gondolom, hogy ez minden további nélkül egy nagyon jó mérkőzés volt, és nekünk ez egy nagyon fontos találkozó volt. Sajnálom, hogy idegenben nem tudtunk nyerni, mert ez nagy fegyvertény lett volna.
További eredmények
MEAFC–BKG Prima Akadémia 112–94, MAFC–Salgótarján 98–85, Veszprém–Tiszaújváros 82–71,
Vasas Akadémia–Nyíregyháza 73–85.
Vasárnap: Phoenix Fót–PVSK, 17.00, DEAC U23–Óbudai Kaszások, 18.00.