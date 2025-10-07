Újabb jászberényi bravúr

A nyitó körben mindkét gárda győzelemmel nyitott, a Fót negyven ponttal a DEAC U23-as csapatát, míg a Jászberény a tavalyi bronzérmes Vasas Akadémiát múlta felül nagy csatában. A második körben újabb meglepetést okoztak a nyáron alaposan átszabott Jászberényi KSE.

Kámán Bálint (fehérben) is sokat tett a Jászberényi KSE sikerért

Fotó: Pesti József (MW-archív)

Phoenix-MT Fót–Jászberényi KSE 82–89 (17–18, 26–25, 12–24, 27–22)

Fót 400 néző. V.: Gaál I., Hegedűs A., Váczi M.

Fót: Karda 11, Dancsecs 11/6, Boka-Magó 7/6, ANTÓNI 16/12, WINN 18. Csere: Németh A. 7/3, Békési 5/3, Tóth P. 5, Richter 2. Edző: Surmann Gábor.

JKSE: KINNEY 25, KÁMÁN 15/6, Szálkai, CSABA GY. 20/3, Zsók 4. Csere: CVIJIN 13/6, Pucz 10/6, Hőgye 2, Német Á. Edző: Szarvas Gábor.

A fótiaktól sérülés miatt hiányzott a korábban az Olajbányászban is szereplő center, Juhos Attila. Ellenben játszott az elmúlt évadban még a JKSE-ben pattogtató, Boka-Magó Áron.

Az első negyed hajrájáig inkább a hazaiak vezettek, a berényiek Csaba György és Kámán Bálint pontjaival vették át a vezetést. A folytatásban azonban fej-fej mellett haladtak a felek, a félidő 43–43-as részeredménnyel zárult.

A térfélcserét követően öt perc percig egymás nyomában loholt a két együttes, majd nagyot változott a játék képe. A vendégek szigorítottak védekezésükön, a James Kinney-Csaba György duó mellett a társak Cvijin Patrik és Pucz Zalán is rendre eredményes volt. A lényeg, hogy 49–50-es állást követően egy 17–6-os rohammal elhúztak ellenfelüktől, 55–67. A Pest vármegyeiek persze nem hagyták magukat, és a hajrá kezdetére felzárkóztak 74–78-ra. A JKSE azonban nem ijedt meg, két kivédekezett hazai támadás után Cvijin tripláját követően Kinney duplája is célba ért, ezeknek köszönhetően eldőlt a mérkőzés.

Kellemes meglepetésre a két bajnokesélyes gárda legyőzésével nyitotta a szezont a jászsági együttes. A szombati folytatásban egy újabb dobogóra törő gárda, a MAFC vendégei lesznek Szarvas Gábor edző tanítványai.

Így látták a szakemberek a meccset

Surmann Gábor, a Fót edzője: – Először is gratulálok a Jászberény gárdájának, a győzelmük, azt gondolom, megérdemelt. Hiszen kulcspillanatokban egyfelől mindig be tudott találni náluk valaki, másfelől pedig – ami egyenesen fájó számomra – jobban is akarták ezt a mai sikert. Nem utolsósorban szerintem ők, mind ezek mellett még majdhogynem tökéletesen is játszottak. Ezzel szemben mi azt gondoltuk talán, hogy ez jönni fog magától? Pedig a legjobb játékosunk váratlan kiesésével mindenkitől kétszer annyi kellett volna minden téren. Ráadásul ennek totális ellenkezőjét szajkóztam a játékosaim felé a héten, kiemeltem többször is, hogy nem fogják ingyen odaadni ezt a mérkőzést sem. Úgy látszik, nem hívtam fel elégszer hívtam erre a figyelmet. Érzem is a saját felelősségem benne.