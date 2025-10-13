október 13., hétfő

Simán kikapott a JKSE a fővárosban

Címkék#Jászberényi KSE#MAFC#kosárlabda

A férfi kosárlabda NB I/B. 3. fordulójában a Jászberényi KSE 17 pontos vereséget szenvedett az Újbuda-MAFC fővárosi otthonában.

Varga Csaba

A felek egyaránt hibátlan mérleggel várták a harmadik kört, ám közülük csak a fővárosiak tartották meg veretlenségüket, a Jászberényi KSE így elszenvedte első vereségét a szezonban.

Jászberényi KSE, kosárlabda
A fehér mezes Jászberényi KSE csapatának semmi sem sikerült a MAFC otthonában
Fotó: Pesti József/MW-archív

NB I/B Piros csoport, 3. forduló

Újbuda MAFC–Jászberényi KSE 101–84 (27–13, 21–24, 25–23, 28–24)

Budapest, 500 néző. V.: Radnóti M., Bagi B., Kozma P.

MAFC: GEIGER 11/3, POLGÁRDY 23/6, Molnár T. 8, BORDÁCS 22, PÁPAI 10. Csere: KAZY 22/6, Viola 2, Pintér D. 2, Biber 1, Herló. Edző: Garai Péter.

JKSE: KINNEY 26/3, Szálkai 5/3, Csaba Gy., 14, GERÖLY 8, Zsók. Csere: KÁMÁN 12/3, Cvijin 10/3, Pucz 9/9, Német Á. Edző: Szarvas Gábor.

Az első perctől kezdve kézben tartotta a veretlen csapatok csatáját a nagy múltú fővárosi klub legénysége. Ellenállhatatlan játékkal, nyolc perc alatt 21–5-ös előnyt építettek fel a hazaiak. A folytatásban pedig már csak egy rövid időre tudott bejönni tíz egység alá a jászberényi együttes, amely erőltette a triplákat, ami különösen meccs elején nagyon nem ment nekik. Tegyük hozzá, hogy a MAFC is gyenge kinti dobóformával rukkolt elő, mégis sikerült a szezonban először száz pont fölé jutniuk, míg a vendégeknek ezúttal nem volt esélyük szoros meccset játszani. A hazaiak ugyanis a legtöbb statisztikai mutatókban, közte lepattanókban, gólpasszokban, dobás biztonságban felülmúlták a vártnál gyengébb játékot nyújtó jászssági vetélytársukat. 

A kék-fehérek szombaton 17 órától hazai pályán javíthatnak, amikor a nyeretlen TF-Budapest gárdáját fogadják.

Így látták a szakemberek meccset

Garai Péter, a MAFC edzője: – Örülök a győzelemnek, jó dolog, hogy mindenkit be tudtunk forgatni, hallottam jól érezték magukat szurkolóink is.

Szarvas Gábor, a JKSE edzője: – Gratulálok a MAFC csapatának, teljesen megérdemelt hazai győzelem született. Primadonnaként, anyámasszony katonájaként érkeztünk a találkozóra. Már az első negyedben eldőlt a mérkőzés, gyámoltalan, impotens külső dobásokkal akartunk idegenben sikeresek lenni, ezek nem mentek be, a MAFC pedig rendre leindított bennünket. Tudtuk, hogy ez az erősségük, és mi mindent megtettünk azért, hogy ezeket a helyzeteket gólra tudják váltani. Az egész mérkőzés arról szólt, hogy az olló kinyílt húsz pontra, visszajöttünk tízre, aztán megint elmentek, a vége mínusz 17 lett. A végeredmény ránk nézve hízelgő, a MAFC a játék minden elemében jobb volt nálunk.

A harmadik forduló további eredményei: Salgótarján–Fót 70–83, Tiszaújváros–BKG Príma Akadémia 69–85, PVSK– Vasas Akadémia 77–76, Nyíregyháza–MEAFC 98–85, Óbudai Kaszások–Veszprém 93–89, a TF-BP–DEAC U23 mérkőzést december 27-re halasztották.

