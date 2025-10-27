Szoros mérkőzésen kapott ki a Jászberény

A felek egyaránt három győzelemmel és egy vereséggel várták az összecsapást, a lefújást követően azonban a fővárosiak örülhettek szezonbéli negyedik sikerüknek, a Jászberényi KSE pedig alulmaradt.

A fehér mezes Jászberényi KSE, ezúttal nem jeleskedett támadásban

Fotó: Pesti József / MW-archív

NB I/B Piros csoport, 5. forduló

Óbudai Kaszások–Jászberényi KSE 75–66 (20–20, 18–13, 24–16, 13–17)

Budapest, 200 néző. V.: Horváth A., Benedek Z., Szilágyi B.

Óbudai Kaszások: Boros, Hajdu G. 5/3, Balázsi S. 3/3, SWANSON 20/6, HOMOKI 25/9. Csere: SZÁNTÓ D., 10, Lakosa 7, Szabó D. 3/3, Nshimba 2, Horvát O., Gazdag. Edző: Takács Máté.

Jászberény: KINNEY 24/3, Szálkai, CSABA GY. 13/3, Geröly 5/3, Zsók 2. Csere: KÁMÁN 10, Cvijin 8/3, Pucz 4, Sárközy, Német Á.. Edző: Szarvas Gábor.

Az első játékrészben még egymás nyomában loholt a két együttes, sőt a folytatásban a berényiek jártak előrébb néhány ponttal. A második negyed hajrájában azonban az amerikai erőcsatár, Kevin Swanson vezérletével fordítottak a Kaszások. A fordulás után a pontosabban, koncentráltabban játszó hazaiak, a korábban Jászberényben is két évadót lehúzó center, Homoki Donát kosaraival tizenhárompontos előnyt építettek fel. A záró felvonásban mindent megpróbáltak Csaba Györgyék a felzárkózás érdekében, de már nem tudták izgalmassá tenni a hajrát.

A következő körben szombaton Veszprémben szerepelnek majd a jászberényiek.

Így látták a szakemberek a meccset

Takács Máté, az Óbudai Kaszások edzője: – Elismerésem a csapatnak, hiszen nagyon keményen harcoltak, egy nagyon kemény ellenfél ellen, amely fizikalitásra késztetett bennünket, de meg tudtuk oldani. Egy kulcsjátékosunk, a csapatkapitányunk mérkőzés közben kivált, de ezt is elbírták a fiúk, úgyhogy ez is mutatja, milyen erős közegünk van, és mennyire össze tudunk zárni az ilyen pillanatokban.

Szarvas Gábor, a Jászberény edzője: – Sajnos a Swanson, Homoki párossal nem tudtunk mit kezdeni. Úgy gondolom, hogy ebben a találkozóban is sok olyan elem volt, amiből tanulni tudunk, és mindenképpen fejlődni fogunk a következő fordulóra. Nem történt tragédia korrekt különbséggel kaptunk ki, és a csapat mindent megtett a pályán. Megyünk tovább, dolgozunk tovább, hiszen ez is a fejlődés része.