Drukkereik lökték be a célba a jászberényi kosarasokat – galériával

A fővárosiak nyeretlenül, míg a Jászberényi KSE két győzelemmel és egy vereséggel várták az összecsapást. A meccs után a jászsági kék-fehérek örülhettek újabb sikerüknek.

Nagy csatában szerezték meg harmadik bajnoki győzelmüket a jászberényi (Jászberényi KSE) kosarasok

Fotó: Pesti József

Jászberényi KSE–TF-Budapest 92–86 (23–23, 28–21, 18–18, 23–24)

Jászberény, 400 néző. V.: Földi L., Borgula Gy., Utasi B.

JKSE: KINNEY 19, KÁMÁN 20, Szálkai 2, CSABA GY, 17/3, Geröly 8/3. Csere: PUCZ 11/9, Zsók 7, Cvijin 5, Német Á. 3. Edző: Szarvas Gábor.

TF-BP: MOLNÁR M. 22, Vértes 9/6, POLSTER 13/3, Reményi 6/6, Kalmár V. 2. Csere: HEIMANN 15/6, Hegedűs B. 10, Kiss D. 5/3, Pilinszki 3/3, Bene 1. Edző: Beák Gábor.

Az eredmény alakulása

4. perc: 9–12. 8. p.: 17–22. 14. p.: 34–33. 18. p.: 43–39. 24. p.: 62–52. 28. p.: 67–57. 33. p.: 71–67. 37. p.: 84–73, 39. p.: 90–81.

Meglepetésre a vendégek kezdték jobban a játékot, ami a pontgyártásban is megmutatkozott négy perc után 5–12-es állást mutatott az eredményjelző. Kapcsoltak a berényiek az elnyűhetetlen James Kinney vezérletével a negyed végére utolérték vetélytársukat, 23–23. A folytatásban Pucz Zalán pontjaival át is vették a vezetést, amit a meccs végéig már nem is engedtek ki a kezükből. Ennek ellenére sem volt könnyű dolga a JKSE-nek, mert a szívósan játszó fővárosiak végig tapadtak rájuk.

A nagyszünet után Geröly Márton triplájával 62–52-re módosult az állás az állás, a negyed végén hét pont volt a vendéglátók előnye. A záró felvonásban 71–67-re feljöttek a vendégek, a lehető legjobbkor talált be kétszer is Kámán Bálint. Izgalmas hajrában Csaba György sorozatban dobott hétpontjával lezárta a mérkőzést a JKSE, a szurkolók nagy örömére, 92–86.

A következő fordulóban, szombaton az Óbudai Kaszások vendégei lesznek a jászberényiek.