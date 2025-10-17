„Ez nem egy háború lesz most” – pikáns párharcot ígér a jászsági derbi

Jászsági derbivel folytatódik a vármegye I.-es bajnokság hétvégén, ahol a Jászfényszaru VSE a Jászberényi FC-t látja vendégül. A két csapat jól ismeri egymást, hiszen a játékosok közül sokan szerepeltek mindkét együttesben pályafutásuk során. Kettejük csatája mindig kiélezett párharcot hozott, amelyre ezúttal is számítani lehet.

Szanku Kristóf (kék mezben) az egyik kulcsszereplője lehet a Jászfényszaru VSE és a Jászberényi FC rangadójának

Fotó: Pesti József / MW-archív

Vármegye I., 9. forduló

Jászfényszaru VSE–Jászberényi FC

Vasárnap, 14.00

A két csapatot jelenleg egy pont választja el a tabellán, a Jászfényszaru a hatodik pozícióban van, első vereségét előző héten szerdán a Szolnoki MÁV ellen szenvedte el a 4. fordulóból elhalasztott találkozón (1–0). Ezenkívül Besenyi Gáborék még a Mezőtúr (1–1) és a Törökszentmiklós (0–0) ellen hullajtottak pontokat, de egy esetleges győzelemmel nagyot ugorhatnak a tabellán.

A Jászberény ötmeccses győzelmi szériában van jelenleg, két vereségét még az idény legelején szenvedte el az együttes, de azóta kiegyenesedett a teljesítmény, melynek következtében például két héttel ezelőtt a Törökszentmiklóst is legyőzték a berényiek 3–0-ra.

Nehéz előre megmondani, hogy melyik csapat az esélyesebb, annyi viszont biztos, hogy kiélezett, izgalmas párharcot láthatnak majd a ki­látogatók.

Mesterszemmel

Besenyi Gábor, a Jászfényszaru VSE vezetőedzője: – Vegyes érzelmekkel készülünk, jelenleg egy nehéz sorozatban vagyunk, melynek lezárása lesz a hétvégi mérkőzés. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen több meghatározó játékosunk nem edzett a héten. Mindkét csapat presztízsként tekint erre az összecsapásra, jó meccsre számítok, a játékosok ismerik egymást, gyerekkori barátok is vannak egymás között, de ezt félreteszik majd a 90 percre. Ez nem egy háború lesz most, hanem sokkal inkább egy igazi rangadó, a meccs után pedig lehet zrikálni a másikat fél évig. A meccs képe szerintem kiegyenlített lesz, játéktudásban nagyon közel van egymáshoz a két együttes. Ami minket segíthet, az az, hogy a rutin a mi oldalunkon áll és ezt szeretnénk az előnyünkre fordítani, hogy számunkra kedvező eredmény szülessen. Ehhez az is kell, hogy stabilan védekezzünk és fegyelmezett játékot mutassunk. Nem számítok sokgólos mérkőzésre, emiatt nagyon fontos lesz, hogy ki szerzi az első gólt.