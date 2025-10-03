október 3., péntek

Közös sportolás

2 órája

Több ezer résztvevőt várnak szombaton a Jászság legnagyobb futóünnepére

Címkék#futás#Jászberény#élmény#egészségtudatosság#összefogás

Október 4-én, szombaton ismét közösen mozdul Jászberény. Összefogással immár ötödik alkalommal rendezik meg a Jászság Dinamikája Futónapot, amely idén rekordszámú futóval startol.

A Jászság Dinamikája Futónap hagyományát egy jászberényi célgépgyártó, a Konkoly Electro Kft. indította útjára 2019-ben, majd két év Covid miatti kényszerszünet után október 4-én, szombaton immár ötödik alkalommal várják mindazokat, akik szeretnék átélni a közös sportolás örömét és tennének az egészségükért. 

Jön a Jászság Dinamikája Futónap.
Helyi összefogással október 4-én, szombaton ötödik alkalommal rendezik meg a Jászság Dinamikája Futónapot Jászberényben 
Fotó: Archív Pesti József

Közös élmény és az egészségtudatosság áll a Jászság Dinamikája Futónap fókuszában 

A szervezők mintegy 3000 embert várnak a rendezvényre. Az előnevezések alapján idén rekordszámú, 1400 futó vehet részt az eseményen, így a várhatóan csaknem ugyanennyi kísérővel és a 100-nál több önkéntessel együtt kijelenthető, hogy a kezdeményezésből mára a térség legnagyobb tömegsport rendezvénye lett – írták közleményükben a szervezők. 

Mint azt megtudtuk: az országosan is példaértékű, helyi összefogással megvalósuló, nonprofit rendezvényen a fogyatékkal élők és a nevezést előre leadó 18 éven aluliak ingyen vehetnek részt, próbára téve magukat a hazánk egyik legizgalmasabb pályáján kijelölt távokon. 

– Már az első alkalommal sokan segítettek nekünk, mára pedig nyugodtan mondhatom, hogy egész Jászberény és a Jászság is magénak érzi az eseményt. Számunkra ez kezdettől fogva a közösségépítésről szól, illetve arról, hogy helyi munkáltatóként valami értékeset tudjunk adni a társadalomnak. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben rengeteg támogató állt mellénk. Az sem véletlen, hogy nem versenyről, hanem egy barátságos futónapról beszélünk, ahol nem az időeredmények, hanem a közös élmények, egymás segítsége és az egészségtudatosság van a középpontban – fogalmazott Konkoly-Szappanos Anett, a Konkoly Electro Kft. HR-vezetője és az esemény egyik főszervezője. 

Ez lesz a nap egyik legszívmelengetőbb pillanata 

Fontos információ a futónappal kapcsolatban, hogy a helyszíni regisztráció 8:30-kor kezdődik a Lehel Sportcsarnokban, az első rajt 10 órakor lesz. A legkisebbeket a 300 méteres gyerekfutam várja, de lesz 1200 és 3500 méteres táv is – előbbin az esemény egyik legszívmelengetőbb momentumaként évről évre rengeteg fogyatékkal élő indul el kísérőikkel együtt.

 A 7, 14 és 21 kilométeres futamok pedig az ország talán legkülönlegesebb körpályáján zajlanak, amely érinti a Jászberényi Állatkertet, a Lehel Termál- és Strandfürdőt, valamint egy másfél kilométeres erdei szakaszt is – tudtuk meg a részleteket. A Jászberényi Triatlon Sportegyesület, a Konkoly Electro és a Viktor GSM főszervezésében megvalósuló futóünnepen Jászberény városa díjazza a legfiatalabb és legidősebb helyi futót, míg a Konkoly Electro a legtöbb fővel résztvevő munkahelyet és közintézményt jutalmazza. 

A Hűtőgépgyári lakótelepen található focipályánál felállított központban színes kísérőprogramok, játékok, bemutatók, valamint egészségügyi állapotfelmérés és tanácsadás várja a kilátogatókat – tájékoztattak a résztvevők. 

 

