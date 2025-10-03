Több ezer résztvevőt várnak szombaton a Jászság legnagyobb futóünnepére

A Jászság Dinamikája Futónap hagyományát egy jászberényi célgépgyártó, a Konkoly Electro Kft. indította útjára 2019-ben, majd két év Covid miatti kényszerszünet után október 4-én, szombaton immár ötödik alkalommal várják mindazokat, akik szeretnék átélni a közös sportolás örömét és tennének az egészségükért.

Helyi összefogással október 4-én, szombaton ötödik alkalommal rendezik meg a Jászság Dinamikája Futónapot Jászberényben

Fotó: Archív Pesti József

Közös élmény és az egészségtudatosság áll a Jászság Dinamikája Futónap fókuszában

A szervezők mintegy 3000 embert várnak a rendezvényre. Az előnevezések alapján idén rekordszámú, 1400 futó vehet részt az eseményen, így a várhatóan csaknem ugyanennyi kísérővel és a 100-nál több önkéntessel együtt kijelenthető, hogy a kezdeményezésből mára a térség legnagyobb tömegsport rendezvénye lett – írták közleményükben a szervezők.

Mint azt megtudtuk: az országosan is példaértékű, helyi összefogással megvalósuló, nonprofit rendezvényen a fogyatékkal élők és a nevezést előre leadó 18 éven aluliak ingyen vehetnek részt, próbára téve magukat a hazánk egyik legizgalmasabb pályáján kijelölt távokon.

– Már az első alkalommal sokan segítettek nekünk, mára pedig nyugodtan mondhatom, hogy egész Jászberény és a Jászság is magénak érzi az eseményt. Számunkra ez kezdettől fogva a közösségépítésről szól, illetve arról, hogy helyi munkáltatóként valami értékeset tudjunk adni a társadalomnak. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben rengeteg támogató állt mellénk. Az sem véletlen, hogy nem versenyről, hanem egy barátságos futónapról beszélünk, ahol nem az időeredmények, hanem a közös élmények, egymás segítsége és az egészségtudatosság van a középpontban – fogalmazott Konkoly-Szappanos Anett, a Konkoly Electro Kft. HR-vezetője és az esemény egyik főszervezője.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ez lesz a nap egyik legszívmelengetőbb pillanata

Fontos információ a futónappal kapcsolatban, hogy a helyszíni regisztráció 8:30-kor kezdődik a Lehel Sportcsarnokban, az első rajt 10 órakor lesz. A legkisebbeket a 300 méteres gyerekfutam várja, de lesz 1200 és 3500 méteres táv is – előbbin az esemény egyik legszívmelengetőbb momentumaként évről évre rengeteg fogyatékkal élő indul el kísérőikkel együtt.