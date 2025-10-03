október 3., péntek

Első Európa-bajnokságán indul Kárpáti Bálint, a karcagiak bringása

Október első hetében franciaországi Ardache ad otthont az országúti kerékpáros Európa-bajnokságnak, ahol a Karcag Cycling ÉPKAR Team fiatal tehetsége, Kárpáti Bálint is rajthoz áll, méghozzá a szombati U23-as mezőnyversenyben.

Varga Csaba

Elöljáróban annyit, hogy a még mindig csak tizenkilenc esztendős tehetség idénye nem indult túl jól, azonban az augusztusi lengyel versenyeken megtalálta a formáját, ami számos szökésben, na meg két nemzetközi top 10-es helyezésben nyilvánult meg. A Karcag bringása Feldhoffer Bálint (Team United Shipping) társaságában képviseli a magyar színeket az U23-as mezőnyversenyben.

karcag cycling
Az Eb-n is kemény versenyre számíthatnak Bálinték
Forrás: Karcag Cycling ÉPKAR Team

– Először eléggé meglepődtem, hogy bekerültem a keretbe, mivel egy Európa-bajnokságon mindennek klappolnia kell – idézte fel a meghívás mikéntjét Bálint. – Onnantól csak ez jár a fejemben, erre készülök, hiszen szeretném a legjobbamat nyújtani.

Ardache megye a hegyeiről ismert, így nem meglepő, hogy a szervezők egy igencsak nehéz pályát jelöltek ki. Az alig több mint 121 kilométeres penzum során nyolc kategorizált emelkedőt kell leküzdenie a kerekeseknek.

– Igazából azzal a céllal indulok, hogy eredményesen befejezzem a viadalt – tért át a viadal nehézségére Bálint. – Ezzel már nagyon elégedett lennék, hiszen kőkemény a pálya. Számos technikás rész van benne, ami nekem kedvez, viszont elől kell helyezkedni, mert erős a mezőny. Biztos vagyok benne, hogy hamar szétszakad majd a mezőny, akár már az első emelkedőn. Elég komoly neveket találunk a rajtlistán, úgy mint az olaszok világbajnoka Lorenzo Finn, vagy a belga Jarno Widar, így egyértelmű, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Tapasztalatszerzésnek viszont tökéletes lesz, látni fogom, hogy mit kell még hozzátennem ahhoz, hogy előrébb jussak a pályafutásomban és eljussak arra a szintre, ahová szeretnék.

