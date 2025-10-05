Sorozatban harmadik idegenbeli meccsére készül a Karcag

A Karcagi SC budafoki döntetlenje, majd a Budapest Honvéd otthonában elszenvedett zakó után – ahol elvesztette hat hete tartó veretlenségét – most ismét idegenbeli fellépés vár rá, az eddig mindössze három hazai mérkőzést játszó Ajka vendége lesz a nagykunsági alakulat. Ez a megméretés sem lesz éppen sétagalopp, ám az újonc együttest eltökéltsége és elszántsága már sok nehézségen átsegítette korábban is.

Bravúros szezonkezdés után folytatná a pontszerzést a kék mezes Karcagi SC

Fotó: Nagy Balázs (MW archív)

NB II., 9. forduló

FC Ajka (8.)–Karcagi SC (7.)

Ajka, vasárnap 17 óra

A hétfői televíziós mérkőzésen a Budapest Honvéd együttese megtörte a Karcag lendületét, az újonc hat hét óta tartó veretlensége lett oda. A háromgólos zakó (5–2) akár súlyosnak is tűnhet egy laikus számára, ám ha azt vesszük, hogy az öt gólból négyet rögzített szituáció után kapott a nagykunsági egylet, már korántsem olyan tragikus a helyzet.

– Kétségtelen, hogy jobb erőkből állnak az NB I-be törekvő kispestiek, de akkor sem szabad ennyi találatot pontrúgásból kapnia egy csapatnak – ezek már Varga Attila szavai, mint ahogy fájlalta azt is, hogy két rúgott góljukra is azonnal érkezett a Honvéd válasza.

Ezzel együtt a tréner dicsérte fiai mostani hozzáállását és kiemelte, hogy nem szégyen egy erősebb kerettel rendelkező ellenféltől kikapni, ugyanakkor sokkal jobb hét gólos meccset játszani, mint egy íztelen 0-0-t.

Az Ajka mindössze három mérkőzést játszott ezidáig saját közönsége előtt, amelyeken változó eredményeket ért el, győzelemben, döntetlenben és vereségben is volt része a Veszprém vármegyei alakulatnak. A tabellán közvetlenül a Karcag mögött helyezkednek el két pont hátránnyal, hazai győzelem esetén helyet cserélnének. Két meccsen kaptak hét gólt, a többin összesen hármat, vagyis alapvetően jól zár a védelmük. Nagyon kevés találatot jegyeznek viszont támadóik, könnyen lehet, hogy kettejük összecsapásán sem születik sok gól.

Varga Attila fegyelmezett, koncentrált játékot vár játékosaitól, ha így lesz, jó eséllyel vehetik fel a harcot Ajkán is. – Idegenben is magabiztosan kell játszanunk, pontszerzés a célunk. Fontos lesz, hogy stabilan védekezzünk és ne adjuk meg az ellenfélnek a lehetőséget a kontrákra. A mérkőzésen taktikusan szeretnénk játszani, koncentrálni a részletekre is, idegenben minden megszerzett pont egyfajta ajándék is. Stabilitást kell mutatnunk, kerülnünk kell az egyéni hibákat. Az első perctől aktívan és fegyelmezetten kell játszanunk, ha így lesz, nem lehet félnivalónk, ez esetben bármi megtörténhet.