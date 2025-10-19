3 órája
Másfél hónap után ismét hazai pályán játszik a Karcag
Augusztus 31-én játszott legutóbb hazai pályán, akkor a nagymúltú Videotont sikerült legyőznie Varga Attila csapatának. Azóta három idegenbeli fellépésen és immár a második válogatott találkozók miatti szüneten van túl a Karcagi SC, feltehetően alig várja, hogy ismét hazai közönsége előtt játszhasson. A nagyérdemű előtt ugyanis közel másfél éve nem szenvedett bajnoki találkozón vereséget a gárda, mi sem természetesebb, hogy ezt a sorozatot meghosszabbítaná a Csákvár ellen is.
Hétvégi ellenfelével, a Csákvárral tíz napon belül kétszer is összecsap a Karcagi SC, hiszen az NB II-es bajnoki után nem sokkal a Magyar Kupában a legjobb tizenhat közé jutásért mérik össze erejüket a csapatok.
Merkantil Bank Liga, 10. forduló
Karcagi SC (7.)–Aqvital FC Csákvár (5.)
Karcag, vasárnap 13 óra
Természetesen ezt a válogatott szünetet sem töltötte tétlenül az NB II-es Karcag együttese, a rendszeres edzések mellett múlt héten szerdán az első osztályú Debrecen ellen játszott, 1–1-re végződő gyakorló mérkőzés jól szolgálta a játékosok felkészülését a folytatásra. Varga Attila edző is elégedetten konstatálta a látottakat, hiszen színvonalas futballt mutattak be fiai, több helyzetet teremtve, és a védekezésük is szervezetten működött. Messzemenő következtetéseket azért nem akart levonni a meccsből, de megállapítást nyert, hogy jó úton haladnak továbbra is.
A bajnoki küzdelmeket Ajkán „hagyta félbe” a gárda, ahol kissé szerencsés, ám annál értékesebb győzelmet aratott. Fortuna is fogta a kezüket, hiszen egy viszonylag eseménytelen, kevés helyzettel tarkított, igazi egygólos meccsen szereztek végül három pontot. Persze, hogy nagy volt az öröm az öltözőben a lefújást követően, mert bevallottan egy pontért utaztak oda.
Már mindenki előre tekint azonban, mivel a Csákvár elleni következő találkozó legnagyobb tétje, hogy sikerül-e megőrizni a bajnoki mérkőzéseken tavaly május óta tartó veretlenségüket. Mindannyian szeretnék, ha folytatnák sorozatukat, ami akár további előrelépést is jelenthetne a tabellán. Könnyelműség lenne a részükről, ha abból indulnának ki, hogy olyan nagy múltú klubok, mint a Vasas és a Videoton is az áldozataik között voltak már.
Hétvégi ellenfelük ugyanis nagyon masszív együttes, kiválóan helytállt eddig az idei küzdelmekben, és azt is tudjuk, hogy minden összecsapás más és más. Egy ponttal és két hellyel előzi meg a Csákvár a nagykunságiakat a tabellán, vagyis hazai győzelem esetén helycserére is sor kerülne. Ennek kivívása viszont nem lesz egyszerű feladat, a mérkőzésnek ráadásul lesz egy olyan pikantériája is, hogy a felek – akkor is a Karcag pályaválasztói jogával – tíz nap múlva megmérkőznek ismét egymással a MOL Magyar Kupa keretein belül. Ez a meccs még azonban nincs Varga Attila edző fókuszában, aki elismerően szólt csapata eddigi teljesítményéről.
– Nagyon büszke vagyok a srácokra és eddigi eredményeinkre – nyilatkozta Varga Attila vezetőedző. – Végre ismét hazai környezetben fogadjuk ellenfelünket, a Liget úti létesítményben nagyon nehéz játszani, az itteni miliő minden téren próbára teszi riválisainkat. Szeretnénk jól védekezni ezúttal is, fegyelmezetten játszani, és a meccs tervünket maradéktalanul megvalósítani. Sajnos Hidi Patrikra, Györgye Márkra és Kohut Mátéra nem számíthatunk ezúttal.
