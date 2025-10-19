Másfél hónap után ismét hazai pályán játszik a Karcag

Hétvégi ellenfelével, a Csákvárral tíz napon belül kétszer is összecsap a Karcagi SC, hiszen az NB II-es bajnoki után nem sokkal a Magyar Kupában a legjobb tizenhat közé jutásért mérik össze erejüket a csapatok.

A kék mezes Karcagi SC legutóbbi hazai mérkőzésén a Videotont győzte le

Fotó: Nagy Balázs

Merkantil Bank Liga, 10. forduló

Karcagi SC (7.)–Aqvital FC Csákvár (5.)

Karcag, vasárnap 13 óra

Természetesen ezt a válogatott szünetet sem töltötte tétlenül az NB II-es Karcag együttese, a rendszeres edzések mellett múlt héten szerdán az első osztályú Debrecen ellen játszott, 1–1-re végződő gyakorló mérkőzés jól szolgálta a játékosok felkészülését a folytatásra. Varga Attila edző is elégedetten konstatálta a látottakat, hiszen színvonalas futballt mutattak be fiai, több helyzetet teremtve, és a védekezésük is szervezetten működött. Messzemenő következtetéseket azért nem akart levonni a meccsből, de megállapítást nyert, hogy jó úton haladnak továbbra is.

A bajnoki küzdelmeket Ajkán „hagyta félbe” a gárda, ahol kissé szerencsés, ám annál értékesebb győzelmet aratott. Fortuna is fogta a kezüket, hiszen egy viszonylag eseménytelen, kevés helyzettel tarkított, igazi egygólos meccsen szereztek végül három pontot. Persze, hogy nagy volt az öröm az öltözőben a lefújást követően, mert bevallottan egy pontért utaztak oda.

Már mindenki előre tekint azonban, mivel a Csákvár elleni következő találkozó legnagyobb tétje, hogy sikerül-e megőrizni a bajnoki mérkőzéseken tavaly május óta tartó veretlenségüket. Mindannyian szeretnék, ha folytatnák sorozatukat, ami akár további előrelépést is jelenthetne a tabellán. Könnyelműség lenne a részükről, ha abból indulnának ki, hogy olyan nagy múltú klubok, mint a Vasas és a Videoton is az áldozataik között voltak már.

Hétvégi ellenfelük ugyanis nagyon masszív együttes, kiválóan helytállt eddig az idei küzdelmekben, és azt is tudjuk, hogy minden összecsapás más és más. Egy ponttal és két hellyel előzi meg a Csákvár a nagykunságiakat a tabellán, vagyis hazai győzelem esetén helycserére is sor kerülne. Ennek kivívása viszont nem lesz egyszerű feladat, a mérkőzésnek ráadásul lesz egy olyan pikantériája is, hogy a felek – akkor is a Karcag pályaválasztói jogával – tíz nap múlva megmérkőznek ismét egymással a MOL Magyar Kupa keretein belül. Ez a meccs még azonban nincs Varga Attila edző fókuszában, aki elismerően szólt csapata eddigi teljesítményéről.