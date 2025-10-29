Fordulatos meccsen, a hosszabbításban maradt alul a Karcag a kupában

Tíz napon belül másodszor csapott össze a Karcagi SC és a Csákvár FC a Liget úti Sporttelepen. Első ízben bajnokin mérték össze az erejüket, akkor a sok gól helyzettel tarkított találkozón Varga Attila együttese 1–0-ra nyert. Ezúttal a MOL Magyar Kupa keretein belül a legjobb tizenhat közé kerülésért játszottak, amelyen a vendégeket bizonyára fűtötte a visszavágás vágya, a nagykunságiak viszont szerettek volna továbbra is veretlenek maradni saját közönségük előtt.

Girsik Áron (labdával) góljával még vezetett a Karcagi SC a Csákvár ellen

Fotó: Nagy Balázs

Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár 2–3 (0–1, 2–2, 2–3) – hosszabbítás után

Karcag, 700 néző, vezette: Katona Balázs (Balogh Bence, Vilmányi Simon)

Karcag: Fedinisinec – Kovalovszki (Győri,. a szünetben), Sághy (Székely D., 106.), Szűcs K., Fábián B., Pap Zs. – Vida (Sain, a szünetben), Györgye (Bodorm 69.) – Berkeczi, Kaye (Girsik, 20.), László D. (Szakács, 69.). Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Sághy (58.), Girsik (68. – tizenegyesből), ill. Fejős (26.), Farkas A. (90+4.), Magyar (105. – tizenegyesből).

Jól kezdett a hazai gárda, uralta a játékot az első huszonöt percben. Két helyzet is jelezte fölényét, az ellenfél kapusának pedig többször kellett tisztáznia a karcagi lövések nyomán. Némi meglepetésre a vendégek szerezték meg a vezetést egy jobb oldali támadás után – Bereczki beadásánál a házigazdák védelme túlságosan eltolódott, így a hosszú oldalon érkező Fejős Áron még át is vehette a labdát és az elvetődő Fedinisinec Eduárd mellett a kapu közepébe lőtt (0–1). A folytatásban a kissé elkedvetlenedett pályaválasztó, nem tudott mit kezdeni a Csákvár védelmével, sőt a másik oldalon a kapufán is csattant egy labda, nem sok híja volt, hogy kétgólos vezetéssel térjen pihenőre a vendég együttes.

A második játékrész azonban nagy fordulatot hozott, hiszen a Karcag előbb Sághy Félix révén egy szöglet utáni fejesből egyenlített (1–1), majd a Girsik Áron buktatásáért megítélt büntetőt maga a sértett értékesítette (2–1). A második bekapott gól ébresztőként hatott a vendégekre, átvették az irányítást, Varga Attila csapata egyértelműen kontrákra rendezkedett be már. A Fejér vármegyei együttes taktikája vált be inkább, két jó fejesük közül előbbi a kapufán landolt, utóbbit pedig a házigazdák kapusa hatástalanította. A hajrában egy lesgólt is szerzett a Csákvár, majd jött a legvégén a csattanó – egy nagy bedobás után megcsúsztatott labdát az üresen maradt Farkas Aurél vágott a kapuba (2–2), hosszabbításra mentve csapatának a mérkőzést.