Labdarúgás

1 órája

Fordulatos meccsen, a hosszabbításban maradt alul a Karcag a kupában

Címkék#Karcagi SC#Aqvital FC Csákvár#Magyar Kupa

A Magyar Kupa 4. fordulójában a Csákvárral találkozott Varga Attila együttese. A Karcagi SC két nagy helyzettel jelezte már a meccs elején, hogy komolyan gondolja a továbbjutást. Szinte a semmiből mégis a Csákvár szerzett vezetést a játékrész közepén. A második félidőben azonban szöglet utáni fejesből egyenlített, majd tíz perc elteltével fordítania is sikerült a házigazdának, de ez sem volt elég a diadalukhoz, mert a rendes játékidő letelte után egyenlítettek a Fejér vármegyeiek, a hosszabbításban pedig a győztes gólt is megszerezték.

Jegesi László

Tíz napon belül másodszor csapott össze a Karcagi SC és a Csákvár FC a Liget úti Sporttelepen. Első ízben bajnokin mérték össze az erejüket, akkor a sok gól helyzettel tarkított találkozón Varga Attila együttese 1–0-ra nyert. Ezúttal a MOL Magyar Kupa keretein belül a legjobb tizenhat közé kerülésért játszottak, amelyen a vendégeket bizonyára fűtötte a visszavágás vágya, a nagykunságiak viszont szerettek volna továbbra is veretlenek maradni saját közönségük előtt.

Girsik Áron, Karcagi SC, labdarúgás
Girsik Áron (labdával) góljával még vezetett a Karcagi SC a Csákvár ellen
Fotó: Nagy Balázs

Karcagi SC–Aqvital FC Csákvár 2–3 (0–1, 2–2, 2–3) – hosszabbítás után

Karcag, 700 néző, vezette: Katona Balázs (Balogh Bence, Vilmányi Simon)

Karcag: Fedinisinec – Kovalovszki (Győri,. a szünetben), Sághy (Székely D., 106.), Szűcs K., Fábián B., Pap Zs. – Vida (Sain, a szünetben), Györgye (Bodorm 69.) – Berkeczi, Kaye (Girsik, 20.), László D. (Szakács, 69.). Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Sághy (58.), Girsik (68. – tizenegyesből), ill. Fejős (26.), Farkas A. (90+4.), Magyar (105. – tizenegyesből).

Jól kezdett a hazai gárda, uralta a játékot az első huszonöt percben. Két helyzet is jelezte fölényét, az ellenfél kapusának pedig többször kellett tisztáznia a karcagi lövések nyomán. Némi meglepetésre a vendégek szerezték meg a vezetést egy jobb oldali támadás után – Bereczki beadásánál a házigazdák védelme túlságosan eltolódott, így a hosszú oldalon érkező Fejős Áron még át is vehette a labdát és az elvetődő Fedinisinec Eduárd mellett a kapu közepébe lőtt (0–1). A folytatásban a kissé elkedvetlenedett pályaválasztó, nem tudott mit kezdeni a Csákvár védelmével, sőt a másik oldalon a kapufán is csattant egy labda, nem sok híja volt, hogy kétgólos vezetéssel térjen pihenőre a vendég együttes.

A második játékrész azonban nagy fordulatot hozott, hiszen a Karcag előbb Sághy Félix révén egy szöglet utáni fejesből egyenlített (1–1), majd a Girsik Áron buktatásáért megítélt büntetőt maga a sértett értékesítette (2–1). A második bekapott gól ébresztőként hatott a vendégekre, átvették az irányítást, Varga Attila csapata egyértelműen kontrákra rendezkedett be már. A Fejér vármegyei együttes taktikája vált be inkább, két jó fejesük közül előbbi a kapufán landolt, utóbbit pedig a házigazdák kapusa hatástalanította. A hajrában egy lesgólt is szerzett a Csákvár, majd jött a legvégén a csattanó – egy nagy bedobás után megcsúsztatott labdát az üresen maradt Farkas Aurél vágott a kapuba (2–2), hosszabbításra mentve csapatának a mérkőzést.

A túlóra első felében a vendégek akarata érvényesült inkább, többet birtokolták a labdát, igazi helyzetet azonban nekik sem sikerült kialakítaniuk. Ennek ellenére az utolsó percben mégis megszerezték újra a vezetést büntetőből (2–3). A ráadás második részében a Karcag továbbra sem kezdeményezett túl sokat, láthatóan megfogta őket, hogy végül hosszabbításra került sor, és a fáradtság jelei is egyre jobban megmutatkoztak játékosain. A vendégek jól tartották a labdát, ha szükség volt rá, húzták az időt, nem is változott már az állás, a Csákvár jutott a legjobb tizenhat közé.

Varga Attila: – Az a csapat, aki az utolsó, kilencvennegyedik percben egy nagy part dobás után képes gólt kapni, az nem érdemli meg a továbbjutást.

