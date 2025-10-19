október 19., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Győzelmet hozott a kényszercsere a karcagi csapatnak

Címkék#NB II#Karcag#labdarúgás

A labdarúgó NB II. 10. fordulójában a hazai pályán játszó Karcagi SC csapata sok helyzetet kidolgozott, de közülük csak egyet tudott értékesíteni, ezzel legyőzte a Csákvárt.

Varga Csaba

Érdekesség, hogy két együttes először találkozott egymással bajnoki mérkőzésen. A 16 pontos Aqvital FC Csákvár az ötödik, míg a 15 ponttal álló Karcagi SC a hetedik helyről várta a vasárnapi összecsapást, ami után a hazaiak örülhettek.

Karcagi SC, NB II., labdarúgás
A kék mezes Karcagi SC nagy csatában szerezte meg újabb hazai győzelmét
Fotó: Nagy Balázs

NB II., 12. forduló

KARCAGI SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0)

Karcag, 900 néző. V.: Takács Ákos (Szilágyi N., Balla L.)

KARCAG: ENGEDI – KOVALOVSZKI, Szekszárdi T., GYŐRI Á., Fazekas L. – Vida (Fábián, 83.), PAP ZS., Szűcs K., Székely (KAYE, 68.), Girsik Á. (Regenyei, 83.) – SAIN (Sághy, 88.). Edző: Varga Attila. 

CSÁKVÁR: LEHOCZKI – Szalai P., Pál B. Umathum, Helembai, – Mondovics, DENCINGER, MAGYAR ZS. (Szakály, 80.) – Szabó B. (Fejős, 59.), Bányai (Simon A., 59.), Somfalvi (Radics, 80.). Edző: Tóth Balázs. 

Gólszerző: Kaye (78.)

Gyászszünet előzte meg a mérkőzést a jelenlévők a nem régiben elhunyt dr. Mezey György mesteredzőre, korábbi szövetségi kapitányra emlékeztek.

Alig két perc telt el a meccsből, amikor Kovalovszki Máté jobb oldali beadását Székely Dávid fejelte a jobb alsó sarok irányába, de Lehoczki Bendegúz bravúrral védett. A folytatásban is kunságiak kontrolálták a játékot, a 14. percben Papp Kristóf futtából 12 méterről eleresztett lövését a felső kapufa hárította. 

Bő tíz perc múlva Sain Balázs lövésénél már szinte mindenki gólt kiáltott, ám labda a jobb kapufa belső éléről kifelé pattant. A 39. percben ismét az U18-as válogatott kapus, Lehoczki remekelt, egymás után kétszer góltól mentette meg csapatát. A félidő végén Engedi Márk, a hazaiak kapusa elpasszolt egy hazaadást, de jóvá tette hibáját, ugyanis Magyar Zsolt ziccerét bravúrral szögletre hárította. A jobb oldali sarokrúgást követően Bányai Péter fejese pedig a felső kapufáról az alapvonalon túlra pattant, így nem esett gól az első félidőben.

A fordulást követően is a kapusok remekeltek, előbb Székely Dávid lövésénél Lehoczki, majd Somfalvi Bence próbálkozásánál Engedi is a helyén volt. Majd Székely Dávid egy rossz mozdulat után a lábát fájlalva cserét kért, Varga Attila edző pedig Daniel Kayet küldte be a helyére, ami jó húzásnak bizonyult. 

Tíz perccel később, a 78. percben egy baloldali szöglet után a berobbanó cserecsatár a hosszú saroknál a hálóba fejelte a labdát, 1–0.

 A hátralévő időben vendéggárda nem tudott igazából helyzetet kialakítani, míg kék-fehérek kontrákkal próbálkoztak. Mivel több gól nem született a karcagiak begyűjtötték újabb, sorozatban negyedik hazai győzelmüket, a két csapat pedig helyet cserélt a tabellán.

Érdekesség, hogy október 29-én Karcagon újra össze mérik erejüket a felek, a MOL Magyar Kupában a legjobb 16-közé jutásáért folyó párharcban.

Így látták a szakemberek a meccset

Varga Attila, a Karcag edzője: – Különösen az első félidőben jól játszottunk. Igyekeztünk kihasználni, hogy a Csákvár egy alacsony szerkezetű csapat. Nem csak a levegőben, hanem a mezőnyben is sok párharcot megnyertünk. Voltak gólígérő támadásaink, de közel nyolcvan percig nem volt szerencsénk. Örülök a győzelemnek és büszke vagyok csapatra.

Tóth Balázs, a Csákvár edzője: – Elismerés illeti a karcagi csapatot a folyamatosan fejlődő játékáért, akár több gólt is lőhettek volna. A rutin nagyon hiányzott a futballunkból, úgy érezem olykor alul múltuk önmagunkat. Sokkal többet kell nyújtanunk a folytatásban.

