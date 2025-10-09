42 perce
Karcagi döntetlen az elsőosztályú Debrecen ellen
Ezt a válogatott szünetet sem tölti tétlenül az NB II.-es Karcagi SC csapata, tegnap az első osztályú Debrecen vendége volt egy felkészülési mérkőzés erejéig.
A Karcagi SC csapatában több debreceni kölcsönjátékos is szóhoz jutott, akik minden bizonnyal szerettek volna bizonyítani klubjuknak is. Az eredmény és a játék is rendben volt, hiszen döntetlent játszott Varga Attila együttese a hajdúsági városban.
DVSC–Karcagi SC 1–1 (1–0)
Karcag: Engedi – Győri Á., Sághy, Fazekas, Fábián – Bodor, Sain, Vida – Tarcsi, Szakács, Kaye. Cserék: Gergely (kapus), Szűcs, Berkeczi, Hornyák, Regenyei, Székely, Györgye, Kohut, László D. Edző: Varga Attila.
Változatos játékkal indult a felkészülési találkozó, mindkét oldalon több helyzet is adódott. Az első félidő közepén az NB I-es gárda talált be először egy fejessel, a folytatásban viszont már nem született gól.
Fordulás után növelhette volna előnyét a Debrecen, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető a találatot. Később pedig Székely Dávid bólintott az ellenfél kapujába, egalizálva az eredményt (1–1).
– Szépen helytálltunk, de komolyabb következtetéseket azért nem szabad levonni az eredményből. Mégis megdicsérem a csapatot, mert rendkívül szervezetten futballoztunk, jól védekeztünk és több helyzetünk is akadt a mérkőzésen – értékelte a látottakat Varga Attila, a Karcag vezetőedzője.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!