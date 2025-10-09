október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

42 perce

Karcagi döntetlen az elsőosztályú Debrecen ellen

Címkék#Karcagi SC#Varga Attila#labdarúgás

Ezt a válogatott szünetet sem tölti tétlenül az NB II.-es Karcagi SC csapata, tegnap az első osztályú Debrecen vendége volt egy felkészülési mérkőzés erejéig.

Jegesi László

A Karcagi SC csapatában több debreceni kölcsönjátékos is szóhoz jutott, akik minden bizonnyal szerettek volna bizonyítani klubjuknak is. Az eredmény és a játék is rendben volt, hiszen döntetlent játszott Varga Attila együttese a hajdúsági városban.

karcagi sc
Elsőosztályú ellenfelével szemben is helyt állt Varga Attila (balra) csapat, a Karcagi SC
Fotó: Illusztráció / Nagy Balázs (MW archív)

DVSC–Karcagi SC 1–1 (1–0)

Karcag: Engedi – Győri Á., Sághy, Fazekas, Fábián – Bodor, Sain, Vida – Tarcsi, Szakács, Kaye. Cserék: Gergely (kapus), Szűcs, Berkeczi, Hornyák, Regenyei, Székely, Györgye, Kohut, László D. Edző: Varga Attila.

Változatos játékkal indult a felkészülési találkozó, mindkét oldalon több helyzet is adódott. Az első félidő közepén az NB I-es gárda talált be először egy fejessel, a folytatásban viszont már nem született gól.

Fordulás után növelhette volna előnyét a Debrecen, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető a találatot. Később pedig Székely Dávid bólintott az ellenfél kapujába, egalizálva az eredményt (1–1).

– Szépen helytálltunk, de komolyabb következtetéseket azért nem szabad levonni az eredményből. Mégis megdicsérem a csapatot, mert rendkívül szervezetten futballoztunk, jól védekeztünk és több helyzetünk is akadt a mérkőzésen –  értékelte a látottakat Varga Attila, a Karcag vezetőedzője.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu