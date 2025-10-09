Karcagi döntetlen az elsőosztályú Debrecen ellen

A Karcagi SC csapatában több debreceni kölcsönjátékos is szóhoz jutott, akik minden bizonnyal szerettek volna bizonyítani klubjuknak is. Az eredmény és a játék is rendben volt, hiszen döntetlent játszott Varga Attila együttese a hajdúsági városban.

Elsőosztályú ellenfelével szemben is helyt állt Varga Attila (balra) csapat, a Karcagi SC

Fotó: Illusztráció / Nagy Balázs (MW archív)

DVSC–Karcagi SC 1–1 (1–0)

Karcag: Engedi – Győri Á., Sághy, Fazekas, Fábián – Bodor, Sain, Vida – Tarcsi, Szakács, Kaye. Cserék: Gergely (kapus), Szűcs, Berkeczi, Hornyák, Regenyei, Székely, Györgye, Kohut, László D. Edző: Varga Attila.

Változatos játékkal indult a felkészülési találkozó, mindkét oldalon több helyzet is adódott. Az első félidő közepén az NB I-es gárda talált be először egy fejessel, a folytatásban viszont már nem született gól.

Fordulás után növelhette volna előnyét a Debrecen, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető a találatot. Később pedig Székely Dávid bólintott az ellenfél kapujába, egalizálva az eredményt (1–1).

– Szépen helytálltunk, de komolyabb következtetéseket azért nem szabad levonni az eredményből. Mégis megdicsérem a csapatot, mert rendkívül szervezetten futballoztunk, jól védekeztünk és több helyzetünk is akadt a mérkőzésen – értékelte a látottakat Varga Attila, a Karcag vezetőedzője.