Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Karcag

Hat forduló óta tartó veretlenségét veszítette el a Karcagi SC a Budapest Honvéd elleni hétfői tévés mérkőzésén. A vereség ténye mindig fájó, de különösen azt sajnálja a szakmai stáb, hogy az öt kapott gólból négy is rögzített szituációból született. A következő idegenbeli találkozón Ajkán nagyobb taktikai fegyelmet várt csapatától Varga Attila edző, nem szerették volna megadni még a lehetőséget sem a kontrákra a házigazdának. A tréner úgy gondolta, hogy ha elkerülik az egyéni hibákat, a hazai pályán erős ellenféllel szemben is lehet keresnivalójuk a villanyfényes találkozón.

Idegenben tudott nyerni a Karcagi SC az Ajka vendégeként

Fotó: Illusztráció / Nagy Balázs (MW archív)

Igazából komoly helyzet egyik kapu előtt sem adódott a mérkőzésen, inkább a két tizenhatos között zajlott a játék. A második félidőben is zömmel a védelmek jeleskedtek, a hajrában viszont egy kezezés miatt megadott büntetőből előnyhöz jutottak a vendégek, melyet sikerült is megőrizniük a találkozó végéig.

Merkantil Bank Liga

FC Ajka–Karcagi SC 0–1 (0–0)

Ajka, 700 néző, vezette: Gaál Ákos (Huszár B., Kulman T.)

Ajka: Szabados – Kirchner (Szabó M., 56.), Mohos (Herjeczki, 63.), Cziffra (Tóth G., 56.), Kovács N., Sejben (Doncsecz, 56.), Csizmadia, Bacsa B., Tar Zs., Csóka (Katona, a szünetben), Garai. Edző: Horváth András.

Karcag: Engedi – Kovalovszki, Győri Á., Girsik (Fazekas, 90.), Szekszárdi, László D. (Kaye, 63.) – Székely D. (Tarcsi, 80.), Szűcs K., Hidi (Györgye, 63.), Kohut (Sain, 63.) – Pap Zs. Edző: Varga Attila.

Gólszerző: Girsik (84. – tizenegyesből)

A régóta hiányzó Sághy Félix mellett a tartalék kapus Fedinisinec Eduárd sem volt még száz százalékos állapotban, de azért leült a kispadra. Társaik azonban harcra készen várták a tabellán közvetlen mögöttük található rivális elleni összecsapást.

Varga Attila edző nem a levegőbe beszélt, amikor csapata stabil védekezését nevezte meg sikerük kulcsaként.

Figyelni kell majd a részletekre, aktívan, de ugyanakkor fegyelmezetten kell játszaniuk ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek Ajkán.

Játékosai hallgattak mesterük szavaira, és leszámítva azt a néhány egyéni hibát saját térfelükön, gyakorlatilag nem engedték helyzethez jutni ellenfelüket. A hazaiaknak az első félidőben mindössze egy lesgólra tellett a játékrész közepén, ám azt sem lehet állítani, hogy a vendégek jól sáfárkodtak volna viszonylag kevés támadásukkal.