Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Karcag
Ahogy azt Varga Attila ígérte, stabil védekezésből indulva próbált ellencsapásokat mérni ellenfelére az NB II. 9. fordulójában a Karcagi SC az első pillanattól kezdve.
Hat forduló óta tartó veretlenségét veszítette el a Karcagi SC a Budapest Honvéd elleni hétfői tévés mérkőzésén. A vereség ténye mindig fájó, de különösen azt sajnálja a szakmai stáb, hogy az öt kapott gólból négy is rögzített szituációból született. A következő idegenbeli találkozón Ajkán nagyobb taktikai fegyelmet várt csapatától Varga Attila edző, nem szerették volna megadni még a lehetőséget sem a kontrákra a házigazdának. A tréner úgy gondolta, hogy ha elkerülik az egyéni hibákat, a hazai pályán erős ellenféllel szemben is lehet keresnivalójuk a villanyfényes találkozón.
Igazából komoly helyzet egyik kapu előtt sem adódott a mérkőzésen, inkább a két tizenhatos között zajlott a játék. A második félidőben is zömmel a védelmek jeleskedtek, a hajrában viszont egy kezezés miatt megadott büntetőből előnyhöz jutottak a vendégek, melyet sikerült is megőrizniük a találkozó végéig.
Merkantil Bank Liga
FC Ajka–Karcagi SC 0–1 (0–0)
Ajka, 700 néző, vezette: Gaál Ákos (Huszár B., Kulman T.)
Ajka: Szabados – Kirchner (Szabó M., 56.), Mohos (Herjeczki, 63.), Cziffra (Tóth G., 56.), Kovács N., Sejben (Doncsecz, 56.), Csizmadia, Bacsa B., Tar Zs., Csóka (Katona, a szünetben), Garai. Edző: Horváth András.
Karcag: Engedi – Kovalovszki, Győri Á., Girsik (Fazekas, 90.), Szekszárdi, László D. (Kaye, 63.) – Székely D. (Tarcsi, 80.), Szűcs K., Hidi (Györgye, 63.), Kohut (Sain, 63.) – Pap Zs. Edző: Varga Attila.
Gólszerző: Girsik (84. – tizenegyesből)
A régóta hiányzó Sághy Félix mellett a tartalék kapus Fedinisinec Eduárd sem volt még száz százalékos állapotban, de azért leült a kispadra. Társaik azonban harcra készen várták a tabellán közvetlen mögöttük található rivális elleni összecsapást.
Varga Attila edző nem a levegőbe beszélt, amikor csapata stabil védekezését nevezte meg sikerük kulcsaként.
Figyelni kell majd a részletekre, aktívan, de ugyanakkor fegyelmezetten kell játszaniuk ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek Ajkán.
Játékosai hallgattak mesterük szavaira, és leszámítva azt a néhány egyéni hibát saját térfelükön, gyakorlatilag nem engedték helyzethez jutni ellenfelüket. A hazaiaknak az első félidőben mindössze egy lesgólra tellett a játékrész közepén, ám azt sem lehet állítani, hogy a vendégek jól sáfárkodtak volna viszonylag kevés támadásukkal.
A második félidő sem hozott különösebb változást a játék képét illetően, az Ajka különösebb elképzelés nélkül igyekezett támadni, a Karcag viszont a megszerzett labdákkal szeretett volna kezdeményezni, kevés sikerrel tette azonban ezt mindkét együttes. A házigazda és a vendégek hármas cseréi sem hoztak eredményt, nem úgy a találkozó hajrája, ami azért tartogatott némi meglepetést.
Előbb a nagykunsági gárda is szerzett egy lesgólt, majd a hazai tizenhatoson belül látott egy kezezést a meccs bírája, amelyért büntetőt ítélt a vendégek javára. Girsik Áron higgadtan értékesítette a tizenegyest (0–1), a győzelemre álló újonc pedig már nem hagyta kiénekelni a sajtot a szájából és a remélt egy pont helyett hárommal távozott a hazai pályán mindenkire veszélyt jelentő Ajka otthonából.
Varga Attila, a Karcagi SC vezetőedzője: – Nem volt ez egy jó meccs, szinte helyzet nélkül telt el a találkozó. Ragaszkodtunk a mérkőzéstervünkhöz, szervezetten, jól tartottuk magunkat, a végeredmény igazolt is bennünket. Hátul szinte nem veszítettünk párharcot, kapusunknak nem is kellett védenie egyet sem. Elől voltunk egy kicsit halványabbak, de csapatemberként a támadók is beletették a munkát. Minden győzelem értékes, a mai meg különösen.
Sorozatban harmadik idegenbeli meccsére készül a Karcag
