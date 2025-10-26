Kecskeméten nem termett babér a Karcag számára

Nem csak hazai pályán, legutóbbi idegenbeli mérkőzésén Ajkán is győztesen vonult le a gyepről a Karcagi SC csapata. Ez és a következő otthoni meccsük után joggal hihették már a nagykunságiak, hogy a mezőnyben bárki ellen lehet esélyük. A tréner is úgy látja, hogy zárt védekezés és gyors, labdabiztos játék esetén van sanszuk arra, hogy eredményesen szerepeljenek Kecskeméten is. A játékosok hozzáállása és a jó hangulat csak tovább erősítette az együttesben a reményeket.

A kék mezes Karcagi SC nagy csatában végül vereséggel zárta a találkozót

Fotó: Nagy Balázs

NB II, 11. forduló

Kecskeméti TE - Karcagi SC 2-0 (0-0)

Kecskemét, Széktói Stadion 1700 néző, vezette: Nagy Róbert (Buzás Balázs, Belicza Bence Péter, tartalék játékvezető: dr. Dédesi Mátyás Benedek)

Gólszerzők: Derekas (61. 11-esből), Pálinkás (76.)

Kecskemét: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Szojma - Győrfi, Derekas, Kovács B. (Merényi 89.), Eördögh (Beke 85.) - Czékus (Bolyki 67.), Bánó-Szabó (Haris 67.), Pálinkás (Bolgár 86.). Edző: Tímár Krisztián.

Karcag: Fedinisinec - Győri Á., Fazekas, Szekszárdi, Pap Zs. (Györgye 84.) - Vida (Tarcsi 72.), Szűcs K. - Kovalovszki (Szakács 62.), Sain (Mona 84.), Girsik - Regenyei (Kaye 62.). Edző: Varga Attila.

A belázasodott Engedi Márk helyét Fedinisinec Eduárd foglalta el a vendégek kapujában. A hazai csapat kezdett bátrabban, elsősorban a pálya bal oldalán tudott többször is ellenfele védelme mögé kerülni, a beadások azonban nem igazán találtak célt. A Karcag ellenakciói sem vezettek azonban eredményre, mert a végjátékban az utolsó passzokat rendre elhibázták a támadóik. A két legnagyobb lehetőség viszont Pálinkás Gergő nevéhez fűződik, de társai beíveléseit nem tudta fejjel a hálóba továbbítani. KTE fölénnyel ért véget az első félidő, a kapuk viszont már nem kerültek veszélybe.

Vendég helyzettel indult a második játékrész, ám Girsik Áron nehéz szögből nem tudott ellenfelük kapujába találni. Majd a másik oldalon ismét Fedinisinec bravúrra volt szükség, hogy nem vezessen a pályaválasztó. Negyed óra elteltével talált be először a Karcag kapujába a KTE, amikor is Győrfi Milánt buktatták a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt pedig Derekas Zoltán a háló jobb oldalába továbbította (1-0). Nem állt le a pályaválasztó a folytatásban sem, bő tíz perccel később a 11-est értékesítő Derekas lőtt messziről, a kapufáról kipattanó labdára pedig Pálinkás Gergő érkezett jól és nem hibázta el a ziccert (2-0). Ezt követően is a házigazda játszott veszélyesebben és megérdemelt nyerte meg a találkozót. Az ötödik forduló után edzőt cserélő Kecskemét – Gera Zoltánt váltotta Tímár Krisztián – tartotta jó formáját a Karcag ellen is és immár hat mérkőzés óta őrzi veretlenségét.

Varga Attila: Sajnos csak egy félidőt voltunk aktívan a pályán, a Kecskemét megérdemelten győzött. A szünetben még volt miért dicsérnem a fiúkat, később úgy tűnt, mintha már nem is akarnánk futballozni, meg sem közelítettük korábbi önmagunkat. A büntető pedig meg is pecsételte a sorsunkat, onnan hiába próbálkoztam bármivel. Nem vagyunk elkeseredve, dolgozunk tovább, szerdán már a kupameccs, hét végén pedig bajnoki vár ránk.