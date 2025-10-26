A pontszerzés reményében utazik Kecskemétre a Karcag

Szinte meseszerű az, ami a Karcagi SC-vel történik közel másfél éve. A feljutást követően az együttes lendülete tovább tartott és tíz, NB II-ben lejátszott mérkőzést követően is töretlen. Hazai környezetben még mindig hibátlan a nagykunsági gárda, idegenből pedig Ajkáról is sikerült – először a bajnokságban – három pontot hazahoznia. A múlt heti Csákvár elleni győzelem alkalmával ráadásul nem csak a sikernek örült, a játék minőségével is elégedett lehetett a vezetőedző, Varga Attila.

A kecskeméti nevelésű Györgye Márk (labdával) korábbi csapatával nézhet farkasszemet, a Karcagi SC a KTE vendége lesz vasárnap

Fotó: Nagy Balázs



Úgy értékelt, hogy talán az idei legjobb első félidejét produkálta csapata, amelyben több helyzetük is akadt, mind a négy támadójuknak volt lehetősége a gólszerzésre. Az más kérdés, hogy egyikkel sem tudtak élni, ám olyan kombinatív játékot mutatott be az együttes, amelyre még nem volt példa az NB II-ben. A mindent eldöntő gól ugyan a hajrában érkezett csak, de a futball igazságtalansága lett volna, ha nem nyerik meg ezt a találkozót. Maximálisan bevált a taktikájuk, és külön büszke a tréner játékosaira azért is, mivel azt a Csákvárt sikerült két vállra fektetniük, amely a legkevesebb gólt kapta eddig a mezőnyben.

Merkantil Bank Liga, 11. forduló

Kecskeméti TE (6.)–Karcagi SC (5.)

Kecskemét, vasárnap 17 óra

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt fordított pályaválasztásban találkoztak a csapatok legutóbb, az akkor még NB I.-es KTE a harmadosztályban szereplő Karcaghoz látogatott a Magyar Kupában. A mérkőzést 1–0-ra a nagykunságiak nyerték és ezzel kiejtették az akkor két osztállyal magasabban jegyzet riválisukat, amely talán az első mérföldkő volt a karcagiak menetelésében.

Vasárnap egy újabb nehéz feladat vár Varga Attiláékra, hiszen az öt forduló óta veretlen, tavaly még első osztályú Kecskemét otthonába látogatnak. Ellenfelük a kezdeti nehézségek után magára talált, hazai pályán és idegenben egyaránt csipegeti a pontokat. Keretében ismerősen csenghet a szajoli nevelésű Haris Attila neve, aki gyerekként a Fradiban pallérozódott tovább, majd többek között megfordult a Soroksár, a Debrecen, a Szeged és a Paks csapataiban is.