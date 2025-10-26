október 26., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

A pontszerzés reményében utazik Kecskemétre a Karcag

Továbbra is remekel Varga Attila együttese, tíz forduló elteltével gyakorlatilag már a dobogót ostromolja. Különösen hazai pályán vitézkedik a Karcagi SC – a Liget úti Sporttelepen még mindig százszázalékos a teljesítménye –, de e hónap elején Ajkáról is elhozta a három pontot. Kecskemétre látogat ezúttal a csapat, tavaly még NB I-es ellenfelük öt forduló óta veretlen, egész pontosan augusztus végén kapott ki utoljára bajnoki mérkőzésen. Bizonyára nehéz mérkőzés vár a vendégekre, akiknek trénere korábban úgy fogalmazott, hogy idegenben minden pontszerzés ajándéknak számít.

Jegesi László

Szinte meseszerű az, ami a Karcagi SC-vel történik közel másfél éve. A feljutást követően az együttes lendülete tovább tartott és tíz, NB II-ben lejátszott mérkőzést követően is töretlen. Hazai környezetben még mindig hibátlan a nagykunsági gárda, idegenből pedig Ajkáról is sikerült – először a bajnokságban – három pontot hazahoznia. A múlt heti Csákvár elleni győzelem alkalmával ráadásul nem csak a sikernek örült, a játék minőségével is elégedett lehetett a vezetőedző, Varga Attila.

Györgye Márk, Karcagi SC, labdarúgás, NB II
A kecskeméti nevelésű Györgye Márk (labdával) korábbi csapatával nézhet farkasszemet, a Karcagi SC a KTE vendége lesz vasárnap
Fotó: Nagy Balázs


Úgy értékelt, hogy talán az idei legjobb első félidejét produkálta csapata, amelyben több helyzetük is akadt, mind a négy támadójuknak volt lehetősége a gólszerzésre. Az más kérdés, hogy egyikkel sem tudtak élni, ám olyan kombinatív játékot mutatott be az együttes, amelyre még nem volt példa az NB II-ben. A mindent eldöntő gól ugyan a hajrában érkezett csak, de a futball igazságtalansága lett volna, ha nem nyerik meg ezt a találkozót. Maximálisan bevált a taktikájuk, és külön büszke a tréner játékosaira azért is, mivel azt a Csákvárt sikerült két vállra fektetniük, amely a legkevesebb gólt kapta eddig a mezőnyben.

Merkantil Bank Liga, 11. forduló

Kecskeméti TE (6.)–Karcagi SC (5.)

Kecskemét, vasárnap 17 óra

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt fordított pályaválasztásban találkoztak a csapatok legutóbb, az akkor még NB I.-es KTE a harmadosztályban szereplő Karcaghoz látogatott a Magyar Kupában. A mérkőzést 1–0-ra a nagykunságiak nyerték és ezzel kiejtették az akkor két osztállyal magasabban jegyzet riválisukat, amely talán az első mérföldkő volt a karcagiak menetelésében.

Vasárnap egy újabb nehéz feladat vár Varga Attiláékra, hiszen az öt forduló óta veretlen, tavaly még első osztályú Kecskemét otthonába látogatnak. Ellenfelük a kezdeti nehézségek után magára talált, hazai pályán és idegenben egyaránt csipegeti a pontokat. Keretében ismerősen csenghet a szajoli nevelésű Haris Attila neve, aki gyerekként a Fradiban pallérozódott tovább, majd többek között megfordult a Soroksár, a Debrecen, a Szeged és a Paks csapataiban is.

Az elmúlt fordulóban Békéscsabán játszottak döntetlent, és mivel a Karcag ismét győzött, helyet cseréltek a tabellán, ám csak egy pont választja el a riválisokat egymástól.
Varga Attila szerint sem vár játékosaira könnyű menet, hiszen egy fizikálisan erős, hazai pályán mindenkire veszélyes ellenfél vár rájuk. 

– Főleg a zárt védekezésre, és a támadások befejezésre került a hangsúly az elmúlt napokban, fontos lesz, hogy jól koncentráljunk és képesek legyünk a saját futballunkra – nyilatkozta lapunknak a vezetőedző. – Gyorsan és labdabiztosan szeretnénk játszani, ha sikerül fegyelmezetten végrehajtani a megbeszélteket, akkor jó eséllyel eredményesek lehetünk. A csapat hozzáállásával továbbra is elégedett vagyok, jó hangulatban készültünk a héten is, mindenki motivált, érezhető, hogy győzni akarunk.

További párosítások: 

Szombat: Videoton–Szeged, 17.00. Vasárnap: BVSC–Vasas, Szentlőrinc–Békéscsaba, 13.00, Csákvár–Tiszakécske, Ajka–Kozármisleny, Honvéd–Mezőkövesd, 17.00. Hétfő: Budafok–Soroksár (tv: M4 Sport).

