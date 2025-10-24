22 perce
„Nem a szép, hanem az eredményes játék lesz a főszerepben” – újabb rangadó vár a Jászberényre
Újabb rangadó előtt áll a Jászberényi FC. A vármegye I. 10. fordulójában Menczeles Iván együttese a második helyen álló Kenderesi VSE-nél vendégeskedik. A berényiek legutóbb jászsági derbin nyertek a Jászfényszaru otthonában, most pedig hasonló bravúrra készülnek.
A Jászberényi FC a fiatalságot, míg a Kenderesi VSE a rutint képviseli majd a vármegye I. 10. fordulójának rangadóján vasárnap. A két csapatot mindössze három pont választja el egymástól a tabellán, így akár helyet is cserélhetnek a tabellán, ha a jászságiak nyernek, de kenderesi siker esetén Csillag Sándorék leszakíthatnák maguktól az egyik riválist.
Vármegye I., 10. forduló
Kenderesi VSE–Jászberényi FC
Vasárnap, 14.00
Két héttel ezelőtt a Törökszentmiklós ellen megszakadt a Kenderes hibátlan menetelése, miután elvesztette első meccsét a csapat (2–0). Csillag Sándor együttesére ráadásul most egy nehéz sorozat vár, hiszen a Jászberény után a Jászfényszaruval és a Rákóczifalvával is találkoznak, amiből nagyon jól, de nagyon rosszul is kijöhetnek a kenderesiek.
A Berény legutóbb a Jászfényszarut győzte le a jászsági derbin, ami lendületet adhat a folytatásra a csapatnak. Menczeles Iván tanítványai az egyik legjobb formában lévő együttes a mezőnyben, hiszen legutóbbi hat meccsét is megnyerte, de szeretnék, ha ez a sorozat tovább folytatódna. A Kenderes után ráadásul a Rákóczifalvát fogadják, de ha szeretnének az élmezőnyben maradni, akkor pontokat kellene szerezniük.
Mindkét csapat számára tehát fontos lesz a vasárnapi összecsapás, hiszen egy siker mindkettejük számára meghatározó lehet abban a tekintetben, hogy kedvező pozícióból zárják az őszi szezont.
Mesterszemmel
Csillag Sándor, a Kenderesi VSE vezetőedzője: –Nem készültünk különösebben a mérkőzésre, mivel vasárnap játszunk, így hármat edzünk a héten. A miklósi botlás után Szentimrén visszatértünk a győztes útra. A hétvégi meccsen nem lesz sok holt idő, a mezőnyben mindkét csapat sokat dolgozik majd. A Berény egy nagyon jó, gyors és sokat futó együttes, amely több rangadót is megnyert már idén, de remélem, hogy a rutin és a hazai pálya mellettünk szól majd. Lement már kilenc találkozó, de következő három mérkőzünk nagyon nehéz lesz, ami akár befolyásolhatja azt, hogy mire számíthatunk a szezon hátralévő részében. Szeretnénk jól zárni ezt a sorozatot, és ezzel együtt tapadni az élmezőnyhöz.
Menczeles Iván, a Jászberényi FC vezetőedzője: – Közel egyforma játékerőt képvisel a két csapat, emiatt kiegyenlített mérkőzés várok. Nem elégszünk meg a jelenlegi eredményeinkkel, szeretnénk minél tovább húzni a jó szereplésünket. A Kenderes a rutint, mi pedig a fiatalságot képviseljük, emiatt pedig érdekes lehet, hogy ki tud majd felülkerekedni. Úgy gondolom, hogy nem a szép, hanem az eredményes játék lesz a főszerepben, mi pedig szeretnénk majd eredményesek lenni. Vannak gondjaink, de remélem, hogy ez a találkozóig ez kitisztul és a legjobb csapatot tudom majd a pályára küldeni. A pillanatnyi forma dönthet majd, de nagyon fontos, hogy a helyzeteinket jó arányban használjuk ki, hátul pedig nem szabad majd hibáznunk.
Várható kezdőcsapatok
Kenderes: Jakab Kristóf – Váradi István, Karika Mihály, Dáné Szebasztián, Vadász Bence – Balla Dávid, Tóth Roland – Pesti Zoltán, Baktai Balázs, Oros Péter – Bajnók Imre.
Jászberény: Lipcsei Martin – Pikó Martin, Nagy László, Nagy Mátyás, Káposztás Dávid, Sali Roland, Petrányi Dániel, Szaka Csanád, Muhari Zalán – Szanku Kristóf, Kardos János.
A vármegye I. 10. fordulójának további párosításai
Péntek: Tószeg–Törökszentmiklós, 14.00. Szombat: Cserkeszőlő–Jászfényszaru, Szajol–Kisújszállás, Abádszalók–Jánoshida, Szolnoki MÁV–Mezőtúr, Zagyvarékas–Lurkó Focimánia, Rákóczifalva–Tiszaszentimre, 14.00.