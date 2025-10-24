„Nem a szép, hanem az eredményes játék lesz a főszerepben” – újabb rangadó vár a Jászberényre

A Jászberényi FC a fiatalságot, míg a Kenderesi VSE a rutint képviseli majd a vármegye I. 10. fordulójának rangadóján vasárnap. A két csapatot mindössze három pont választja el egymástól a tabellán, így akár helyet is cserélhetnek a tabellán, ha a jászságiak nyernek, de kenderesi siker esetén Csillag Sándorék leszakíthatnák maguktól az egyik riválist.

Szanku Kristófék (fehér mezben) a Jászfényszaru VSE után ezúttal a Kenderesi VSE ellen játszanak rangadót

Fotó: Pesti József / MW-archív

Vármegye I., 10. forduló

Kenderesi VSE–Jászberényi FC

Vasárnap, 14.00

Két héttel ezelőtt a Törökszentmiklós ellen megszakadt a Kenderes hibátlan menetelése, miután elvesztette első meccsét a csapat (2–0). Csillag Sándor együttesére ráadásul most egy nehéz sorozat vár, hiszen a Jászberény után a Jászfényszaruval és a Rákóczifalvával is találkoznak, amiből nagyon jól, de nagyon rosszul is kijöhetnek a kenderesiek.

A Berény legutóbb a Jászfényszarut győzte le a jászsági derbin, ami lendületet adhat a folytatásra a csapatnak. Menczeles Iván tanítványai az egyik legjobb formában lévő együttes a mezőnyben, hiszen legutóbbi hat meccsét is megnyerte, de szeretnék, ha ez a sorozat tovább folytatódna. A Kenderes után ráadásul a Rákóczifalvát fogadják, de ha szeretnének az élmezőnyben maradni, akkor pontokat kellene szerezniük.

Mindkét csapat számára tehát fontos lesz a vasárnapi összecsapás, hiszen egy siker mindkettejük számára meghatározó lehet abban a tekintetben, hogy kedvező pozícióból zárják az őszi szezont.

Mesterszemmel

Csillag Sándor, a Kenderesi VSE vezetőedzője: –Nem készültünk különösebben a mérkőzésre, mivel vasárnap játszunk, így hármat edzünk a héten. A miklósi botlás után Szentimrén visszatértünk a győztes útra. A hétvégi meccsen nem lesz sok holt idő, a mezőnyben mindkét csapat sokat dolgozik majd. A Berény egy nagyon jó, gyors és sokat futó együttes, amely több rangadót is megnyert már idén, de remélem, hogy a rutin és a hazai pálya mellettünk szól majd. Lement már kilenc találkozó, de következő három mérkőzünk nagyon nehéz lesz, ami akár befolyásolhatja azt, hogy mire számíthatunk a szezon hátralévő részében. Szeretnénk jól zárni ezt a sorozatot, és ezzel együtt tapadni az élmezőnyhöz.