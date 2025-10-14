október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Nyolcat lőtt a Tiszaföldvár és a Tószeg is a Karcagnak – galériával

Címkék#keresztpályás bajnokság#TiSE#női labdarúgás

A 2. fordulót rendezték hétvégén a vármegyei női keresztpályás bajnokságban, melynek ezúttal Jászberényt adott otthont.

Kovács Levente

Jászberényben rendezték meg hétvégén a vármegyei női keresztpályás bajnokság második fordulóját.

Tószeg, labdarúgás, női keresztpályás bajnokság
A zöld mezes Tószeg egy félidő alatt nyolc gólt lőtt a Karcagnak a női keresztpályás bajnokság második játéknapján
Fotó: Pesti József

A Karcag létszámhiányosan utazott el a második körre, és nem is alakult jól számára a forduló, hiszen első meccsén a Tiszaföldvártól 8–0-ra kikapott, második mérkőzésén pedig ugyanennyi gólt kapott a Tószegtől is egy félidő alatt, a másodikat pedig már nem vállalta az együttes. A két éllovas, a TiSE és a Tószeg megnyerte a másik találkozóját is, míg a Jászberény első sikerét aratta a bajnokságban.

Keresztpályás bajnokság: nyolcat lőtt a Tiszaföldvár és a Tószeg is

Fotók: Pesti József

 

A női keresztpályás bajnokság második fordulójának eredményei: 

Tiszaföldvár–Karcag 8–0, Kunszentmárton–Jászberény 2–5, Tószeg–Karcag 8–0 (félbeszakadt), Kunszentmárton–Tiszaföldvár 1–3, Jászberény–Tószeg 1–2.

A bajnokság állása: 

1. Tószeg 10 pont, 2. Tiszaföldvár 10, 3. Jászberény 3, 4. Kunszentmárton 3, 5. Karcag 3 pont.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu