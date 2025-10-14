56 perce
Nyolcat lőtt a Tiszaföldvár és a Tószeg is a Karcagnak – galériával
A 2. fordulót rendezték hétvégén a vármegyei női keresztpályás bajnokságban, melynek ezúttal Jászberényt adott otthont.
Jászberényben rendezték meg hétvégén a vármegyei női keresztpályás bajnokság második fordulóját.
A Karcag létszámhiányosan utazott el a második körre, és nem is alakult jól számára a forduló, hiszen első meccsén a Tiszaföldvártól 8–0-ra kikapott, második mérkőzésén pedig ugyanennyi gólt kapott a Tószegtől is egy félidő alatt, a másodikat pedig már nem vállalta az együttes. A két éllovas, a TiSE és a Tószeg megnyerte a másik találkozóját is, míg a Jászberény első sikerét aratta a bajnokságban.
Keresztpályás bajnokság: nyolcat lőtt a Tiszaföldvár és a Tószeg isFotók: Pesti József
A női keresztpályás bajnokság második fordulójának eredményei:
Tiszaföldvár–Karcag 8–0, Kunszentmárton–Jászberény 2–5, Tószeg–Karcag 8–0 (félbeszakadt), Kunszentmárton–Tiszaföldvár 1–3, Jászberény–Tószeg 1–2.
A bajnokság állása:
1. Tószeg 10 pont, 2. Tiszaföldvár 10, 3. Jászberény 3, 4. Kunszentmárton 3, 5. Karcag 3 pont.