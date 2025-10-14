Nyolcat lőtt a Tiszaföldvár és a Tószeg is a Karcagnak – galériával

Jászberényben rendezték meg hétvégén a vármegyei női keresztpályás bajnokság második fordulóját.

A zöld mezes Tószeg egy félidő alatt nyolc gólt lőtt a Karcagnak a női keresztpályás bajnokság második játéknapján

Fotó: Pesti József

A Karcag létszámhiányosan utazott el a második körre, és nem is alakult jól számára a forduló, hiszen első meccsén a Tiszaföldvártól 8–0-ra kikapott, második mérkőzésén pedig ugyanennyi gólt kapott a Tószegtől is egy félidő alatt, a másodikat pedig már nem vállalta az együttes. A két éllovas, a TiSE és a Tószeg megnyerte a másik találkozóját is, míg a Jászberény első sikerét aratta a bajnokságban.