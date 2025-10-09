október 9., csütörtök

Kézilabda

A mind a négy férfi kézilabdacsapatunk győzött

A férfi kézilabda NB II. Délkeleti csoportjában a Székács és a Túrkeve hazai környezetben, míg a Mezőtúr és a Szolnok idegenben aratott egyaránt fontos győzelmet a bajnokság harmadik fordulójában.

Varga Csaba

A Jászkunság kézilabda NB II-es női csapata, a Mezőtúri AFC viszont vereséget szenvedett a Vecsés otthonában.

kézilabda nb ii
Jogos a mezőtúri csapat öröme, hiszen hibátlanul állnak és kézilabda NB II. Délkeleti csoportjának tabelláját
Fotó: Facebook/Mezőtúri AFC

Kézilabda NB II., férfiak, G csoport

Székács KE GÉF-PRO–Üllői KSE 34–30 (14–16)

Törökszentmiklós, 200 néző. V.: Babidorics B., Reszegi-Szojka Cs.

Székács KE: Subicz – Farkas B. 8, Teleki 5, Csanádi, Csollár 2, Nyeső, Pásztor Á. 16 (3). Csere: Rizinger és Schmidt (kapusok), Pásztor G., Szabó Á., Sipos, Zsigmond 1, Ruzsányi 2. Edző: Szloska Krisztián.

Az első félidőben gyengén, sok hibával játszott a Székács, és olykor négy-ötgólos hátrányban volt. A fordulás után jó csapatvédekezéssel, valamit Pásztor Ákos góljaival fordított a Székács.

Szloska Krisztián: – A kezdésnél beragadtunk, rengeteg ziccer kimaradt, ellenfelünknek pedig sikerült is egy nagyobb előnyre szert tennie. A kettős emberelőnyeinket kihasználva visszajöttünk a mérkőzésbe. A második játékrészben már egy sokkal színvonalasabb kézilabdát mutattunk. Védekezésünk kemény volt, felállt fal ellen okosan, türelmesen játszottunk. Gratulálok a srácoknak, mert nagybetűs csapatként játszottak.

Kecskemét–Szolnok KCSE 25–28 (11–14)

Kecskemét, 100 néző. V.: Katona J., Somodi G.

Szolnok: Pallér – Pálfi 3, Czabán 4 (3), Finta 2, Gál H. 3, Szabó Cs. 4, Marcsek 6. Csere: Boldog és Sárai-Szabó (kapusok), Gál D., Nyikos, Jakab, Dorka 3, Nagy M., Juhász-Nagy, Szűcs H., Peszeki 3. Edző: Krichenbaum Tibor.

A szolnoki csapat elsősorban jó védekezésének köszönheti, hogy megszerezte szezonbeli első győzelmét.

Vitális Sándor, klubelnök: – Mint látható is volt a meccsen, játékban előre léptünk, összeállt a védekezésünk. Több góllal is vezettünk, csak a vége lett szoros. Fontos meccset nyertünk, reméljük elindulunk fölfelé.

Mizse KC–Mezőtúri AFC 23–31 (13–15)

Lajosmizse, 120 néző. V.: Kovacsik G., Polgár Cs..

Mezőtúr: Czikó – Gyenge 7, Csamangó 6, Kovács T. 3, Zvolenszki 1, Csibrány 2, Soós B. 2. Csere: Sztavri 1 és Molnár B. (kapusok), Farkas K. 3, Szepesi 1, Pató 2, Schnetter, Fekete B. 3 (2), Lengyel M. Edző: Csizmadia Tamás.

A mezőtúri csapat a meccs nagy részében kontrollálta a játékot és győzelméhez nem fért kétség.

Csizmadia Tamás: – Jó védekezés és a kapusteljesítmény volt győzelmünk záloga. A támadójátékunkkal kapcsolatban van egy kis hiányérzetem, de sikerünket nem fenyegette veszély.

További eredmények: Kiskunmajsa–Bugyi SE32–29.

A bajnokság állása: 1. Mezőtúr 6 pont, 2. Székács 6, 3. Kiskunmajsa 4, 4. Üllő 2, 5. Kecskemét 2, 6. Bugyi 2, 7. Szolnok 2, 8. Mizse KC 0 pont.

H csoport

Túrkevei VSE–Tisza Volán Szeged 35–30 (18–14)

Túrkeve, 150 néző. V.: Aczél A., Nagy L.

Túrkeve: Kiss A. – Keresztes M. 4, Koós 1, Cselovszki 6, Simon I., Lukács 4, Keresztes I. 1. Csere: Nagy Z. és Jánosa (kapusok), Debreceni 2, Bettenbuch 1, Bordács 3, Szeremi 1, Nagy I. 12 (6), Dékány, Kelemen G. Edző: Patocskai László.

Az első félidőben négy góllal meglépett ellenfelétől a túrkevei csapat. A második félidő elején tovább nőtt az előnyük, 23–17. A fiatalokból álló vendégek azonban visszajöttek a meccsbe és egyenlítettek, 28–28. A hajrában azonban a keviek Nagy István góljaival bebiztosították győzelmüket.

Patocskai László: – A második félidő közepén, amikor egyenlítettek a vendégek, sikerült rendezni a sorainkat, és visszatértünk a helyes útra. Fontos győzelmet arattunk, köszönjük a közönségünknek a szurkolást.

További eredmények: Makó–Berettyó 31–28, Újkígyós–CSRSE- Orosháza 28–33, Békéscsaba–Zengő-Orosháza 28–40.

A bajnokság állása: 1. Zengő-Orosháza 4 pont, 2. Túrkeve 4, 3. CSRSE- Orosháza 4. 4. Újkígyós 4, 5. Makó 4, 6. Tisza Volán 2, 7. Berettyó 2, 8. Békéscsaba 0 pont.

Nők, D csoport

Vecsési SE–Mezőtúri AFC 32–25 (17–12)

Vecsés, 60 néző. V.: Herbert B., Szűcs L.

Mezőtúr: Hrncsárovics – Balaskó 2, Farkasinszki 4, Nagy A. 9 (2), Nagy Sz. 1. Németh K., Urbán B. 1. Csere: Csuka (kapus), Ladocsi 2, Váradi H. 6, Váradi B. Kovács Csabáné.

A hazaiak hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést és már az első félidőben ötgólos előnyt építettek fel. A folytatásban sem változott a helyzet, a mezőtúri csapat továbbra is sok hibával játszott, így sima vereséget szenvedett, és a 14 csapatot számláló mezőnyben a tizedik helyén áll.

Kovács Csabáné: – A mérkőzés kezdetétől fogva enerváltan, motiválatlanul játszunk. Ugyan az ellenfél is sokat hibázott, amiből sajnos nem tudtunk előnyt kovácsolni. Nem érezték egymást a lányok, rengeteg volt technikai hiba és az eladott labda, mind ezeknek tudható be a vereségünk.

