A mind a négy férfi kézilabdacsapatunk győzött

A Jászkunság kézilabda NB II-es női csapata, a Mezőtúri AFC viszont vereséget szenvedett a Vecsés otthonában.

Jogos a mezőtúri csapat öröme, hiszen hibátlanul állnak és kézilabda NB II. Délkeleti csoportjának tabelláját

Fotó: Facebook/Mezőtúri AFC

Kézilabda NB II., férfiak, G csoport

Székács KE GÉF-PRO–Üllői KSE 34–30 (14–16)

Törökszentmiklós, 200 néző. V.: Babidorics B., Reszegi-Szojka Cs.

Székács KE: Subicz – Farkas B. 8, Teleki 5, Csanádi, Csollár 2, Nyeső, Pásztor Á. 16 (3). Csere: Rizinger és Schmidt (kapusok), Pásztor G., Szabó Á., Sipos, Zsigmond 1, Ruzsányi 2. Edző: Szloska Krisztián.

Az első félidőben gyengén, sok hibával játszott a Székács, és olykor négy-ötgólos hátrányban volt. A fordulás után jó csapatvédekezéssel, valamit Pásztor Ákos góljaival fordított a Székács.

Szloska Krisztián: – A kezdésnél beragadtunk, rengeteg ziccer kimaradt, ellenfelünknek pedig sikerült is egy nagyobb előnyre szert tennie. A kettős emberelőnyeinket kihasználva visszajöttünk a mérkőzésbe. A második játékrészben már egy sokkal színvonalasabb kézilabdát mutattunk. Védekezésünk kemény volt, felállt fal ellen okosan, türelmesen játszottunk. Gratulálok a srácoknak, mert nagybetűs csapatként játszottak.

Kecskemét–Szolnok KCSE 25–28 (11–14)

Kecskemét, 100 néző. V.: Katona J., Somodi G.

Szolnok: Pallér – Pálfi 3, Czabán 4 (3), Finta 2, Gál H. 3, Szabó Cs. 4, Marcsek 6. Csere: Boldog és Sárai-Szabó (kapusok), Gál D., Nyikos, Jakab, Dorka 3, Nagy M., Juhász-Nagy, Szűcs H., Peszeki 3. Edző: Krichenbaum Tibor.

A szolnoki csapat elsősorban jó védekezésének köszönheti, hogy megszerezte szezonbeli első győzelmét.

Vitális Sándor, klubelnök: – Mint látható is volt a meccsen, játékban előre léptünk, összeállt a védekezésünk. Több góllal is vezettünk, csak a vége lett szoros. Fontos meccset nyertünk, reméljük elindulunk fölfelé.

Mizse KC–Mezőtúri AFC 23–31 (13–15)

Lajosmizse, 120 néző. V.: Kovacsik G., Polgár Cs..

Mezőtúr: Czikó – Gyenge 7, Csamangó 6, Kovács T. 3, Zvolenszki 1, Csibrány 2, Soós B. 2. Csere: Sztavri 1 és Molnár B. (kapusok), Farkas K. 3, Szepesi 1, Pató 2, Schnetter, Fekete B. 3 (2), Lengyel M. Edző: Csizmadia Tamás.

A mezőtúri csapat a meccs nagy részében kontrollálta a játékot és győzelméhez nem fért kétség.