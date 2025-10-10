október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt a legendás olimpikon, gyászol a sportvilág

Címkék#vívás#Köves Csaba#gyász

A Szolnokon is edzősködő Köves Mihály fia, Köves Csaba hosszan tartó betegség után hunyt el.

Kiss Ádám

Ötvennyolc éves korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó.

köves csaba
Elhunyt Köves Csaba
Fotó: hunfencing.hu

A 90-es évek egyik kiemelkedő magyar vívója 1992-ben Barcelonában és 1996-ban Atlantában állhatott az olimpiai dobogó második fokán, emellett 1991-ben és 1993-ban csapatban világbajnoki aranyat nyert. Pályafutása a Sydney-i olimpiával zárult, ezt követően távol maradt a pástoktól, ám betegségéig megőrizte kapcsolatait vívóbarátaival – áll a Magyar Vívószövetség közleményében.

Édesapja, Köves Mihály mesteredző szintén meghatározó alakja volt a magyar vívásnak. Szolnokon élt és edzősködött, számos klasszis nevelője, aki fia karrierjét is támogatta. Misi bácsi 2018-ban hunyt el.

Nyugodjanak békében!

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu