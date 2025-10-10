27 perce
Elhunyt a legendás olimpikon, gyászol a sportvilág
A Szolnokon is edzősködő Köves Mihály fia, Köves Csaba hosszan tartó betegség után hunyt el.
Ötvennyolc éves korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó.
A 90-es évek egyik kiemelkedő magyar vívója 1992-ben Barcelonában és 1996-ban Atlantában állhatott az olimpiai dobogó második fokán, emellett 1991-ben és 1993-ban csapatban világbajnoki aranyat nyert. Pályafutása a Sydney-i olimpiával zárult, ezt követően távol maradt a pástoktól, ám betegségéig megőrizte kapcsolatait vívóbarátaival – áll a Magyar Vívószövetség közleményében.
Édesapja, Köves Mihály mesteredző szintén meghatározó alakja volt a magyar vívásnak. Szolnokon élt és edzősködött, számos klasszis nevelője, aki fia karrierjét is támogatta. Misi bácsi 2018-ban hunyt el.
Nyugodjanak békében!
