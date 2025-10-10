Elhunyt a legendás olimpikon, gyászol a sportvilág

Ötvennyolc éves korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó.

Elhunyt Köves Csaba

Fotó: hunfencing.hu

A 90-es évek egyik kiemelkedő magyar vívója 1992-ben Barcelonában és 1996-ban Atlantában állhatott az olimpiai dobogó második fokán, emellett 1991-ben és 1993-ban csapatban világbajnoki aranyat nyert. Pályafutása a Sydney-i olimpiával zárult, ezt követően távol maradt a pástoktól, ám betegségéig megőrizte kapcsolatait vívóbarátaival – áll a Magyar Vívószövetség közleményében.

Édesapja, Köves Mihály mesteredző szintén meghatározó alakja volt a magyar vívásnak. Szolnokon élt és edzősködött, számos klasszis nevelője, aki fia karrierjét is támogatta. Misi bácsi 2018-ban hunyt el.

Nyugodjanak békében!