Köves Csaba olimpiai ezüstérmes, világbajnok szolnoki vívó emlékére
Sajnálatos, a rövidre szabott életkorára tekintettel lesújtóan döbbenetes hírrel indult 2025. október 10-e: „Hosszan tartó súlyos betegség következtében elhunyt a kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar kardvívó, Köves Csaba.”. Akinek halála után megjelent számvetésekből, újságcikkekből és hírportálokból kimaradt egy közel húsz éves szolnoki életpálya… Akkor mi ezt most pótoljuk!
Már az is szomorú, hogy az egyetemes online-enciklopédia 1992-től tartja nyilván Köves Csaba életét és érdemleges sportpályafutását. Mintha Köves Csaba és vívóeredményei a barcelonai olimpiával egy időben születtek volna meg.
A Nemzeti Sport 1991 nyarán egy tájékozatlanságból leközölt cikk után helyesbítést tett közzé, melyet az Új Néplap is megerősített. Az országos napilap ugyanis a Budapesten megrendezett vívó-világbajnokságon a kardcsapattal aranyérmet szerzett Köves Csabáról azt írta, hogy „nevelőegyesülete az Újpest”. Nos, hát...
Az igazán szolnoki Köves Csaba
A Wikipédia vonatkozó adatai szerint Köves Csaba 1966. október 27-én, Budapesten született. Édesapja az a Köves Mihály volt, aki korábban egy évtizedig kardozott a BVSC-ben, és olyan neves szaktekintélyektől leste el a tudományt, mint
- Gerevich Aladár,
- vagy Bay Béla.
Majd amikor fővárosi versenyzői pályafutását befejezve edzőként kezdett el munkálkodni vidéken, a hetvenes évek elején a Szolnoki MÁV-nál kapott ebbéli feladatot, amely 1979-től Szolnoki MÁV-MTE lett.
Köves Csaba édesapja kezei alatt érte el utánpótlás sikereit. A kis srác eleinte a Koltói Anna úti Általános Iskola tanulója volt, és közismertté lett osztálytársai között volt például a Szolnoki MÁV-MTE későbbi jeles futballistája, majdani tízszeres válogatott labdarúgó, edző, egyszeres szövetségi kapitány, Csábi József.
Csabával mindig „ölre menő” párharcot vívtunk a kisdobos torna-szakág városi és megyei döntőiben
– beszéltettük meg Köves Csaba egykori koltóis osztálytársát, Csábi Józsefet, aki elmondta, hogy barátjával rendre felváltva nyerték a városi és a megyei tornadöntőket.
Varga Józsefné volt a testnevelő tanárunk, és minden évben hárman az osztályból, Köves Csabi, Papp Zoli és jómagam osztoztunk az érmeken
– mondta Csábi József.
– Amit akkor írtak róla, arról személyesen magam is bebizonyosodhattam anno, miszerint Csaba a „legszebb lábmozgású kardvívó” volt – állította ezt már dr. Buczkó István szolnoki szakorvos, aki már a Kassai úti Általános Iskolában volt osztálytársa a „Kő” becenevű Kövesnek.
Tudtommal a Koltóiban egyre több iskolai sporteseményre nevezték be Csabát, amit az édesapja azért nehezményezett, mert ő a vívásra koncentráltatta volna a fiát, ezért Köves hatodikban már kassais volt, és innen vették fel a Tiszaparti Gimnáziumba
– emlékezett vissza Buczkó „Pisti”.
Köves Csaba sportpályatársai közül Hidasi Leventével emlékeztünk meg Köves Csabáról, akivel korosztályos válogatottak is voltak, nem utolsósorban a Szolnoki MÁV-MTE csapatában a felnőtt első osztályban is szerepeltek.
Utolérhetetlenül nagy tehetség volt!
– kezdte mondandóját a szintén kardozó Hidasi Levente, aki a szenior-versenyeken még napjainkban is gyakorta pástra lép.
– Csaba nem azért volt kiugróan remek kardozó közülünk, mert az édesapja edzette, hanem azért mert készség és képesség vélhetően több volt benne, mint bennünk. Egyébiránt, ha nem vidéki, hanem fővárosi klubban lettünk volna vívópalánták, akkor mindannyian többre vihettük volna. Utánpótlás szinten sok mindent elértünk, fiatalon de számunkra hiányoztak a Budapest adta lehetőségek. Csaba az érettségije után az Újpesthez igazolt, a kiválók közül Banczik Zoli az OSC-be, Pusztai Ildi is a fővárosba távozott, és még mielőtt Köves Misi bácsi kapcsolatai révén többen is klubot váltottunk volna innen Szolnokról, Misi bácsit eltávolították a Szolnoki MÁV-tól, mi pedig csak néhányan maradtunk – emlékezett vissza az 1985-ös esztendőre Hidasi Levente.
Köves Mihály és a Szolnokon szintén közismert felesége, „Cinci néni” a nyolcvanas évek végén ugyancsak a fővárosba költöztek. Misi bácsi a Magyar Vívó Szövetségnél keretedzőként dolgozott. Ő 2018-ban, szintén elhúzódóan hosszú betegségben, 78 éves korában hunyt el, s a gyáli katolikus templomban búcsúztatták.
Köves Mihályné viszont még ma is él. Három fia (Attila, Csaba, Szabolcs) közül ketten még támogatják a családi gyászban. Cinci néni hajdanán az 1973-ban megnyitott Beloiannisz úti Piknik bisztró pincérnője volt, amely arról volt „híres”, hogy míg a reggeli órákban a fiatalok tejet, kakaót ihattak ott, a délutáni órákban a duhajabb felnőtteké lett a talponállóvá változott „játszótér”…
Köves Csaba Szolnokon megalapozott kardvívó-tehetsége a későbbiekben a hazai és nemzetközi pástokon ért be. Mindemellett a tékozló fiú meglehetősen bohém életet élt felnőttként, mintha megérezte volna az érte értelmetlenül ideje korán érkező megnyugvást. Halála előtt hosszú évekig küzdött, vívódott a gyilkos kórral, amely méltatlanul fiatalon, 58 esztendős korában vitte el.
A „nem kicsit szolnoki” Köves Csaba emlékére hajdani pályatársai emlékrendezvényt szerveznek, melynek remélhetően mi is tanúi lehetünk…
