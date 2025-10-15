Köves Csaba olimpiai ezüstérmes, világbajnok szolnoki vívó emlékére

Már az is szomorú, hogy az egyetemes online-enciklopédia 1992-től tartja nyilván Köves Csaba életét és érdemleges sportpályafutását. Mintha Köves Csaba és vívóeredményei a barcelonai olimpiával egy időben születtek volna meg.

Az 1992-es barcelonai olimpia ezüstérmes magyar kardcsapata (balról) a dobogó második fokán: Szabó Bence, a „szolnoki” Köves Csaba, Abay Péter, Bujdosó Imre és Nébald György

Forrás: MTI/Németh Ferenc

A Nemzeti Sport 1991 nyarán egy tájékozatlanságból leközölt cikk után helyesbítést tett közzé, melyet az Új Néplap is megerősített. Az országos napilap ugyanis a Budapesten megrendezett vívó-világbajnokságon a kardcsapattal aranyérmet szerzett Köves Csabáról azt írta, hogy „nevelőegyesülete az Újpest”. Nos, hát...

Az igazán szolnoki Köves Csaba

A Wikipédia vonatkozó adatai szerint Köves Csaba 1966. október 27-én, Budapesten született. Édesapja az a Köves Mihály volt, aki korábban egy évtizedig kardozott a BVSC-ben, és olyan neves szaktekintélyektől leste el a tudományt, mint

Gerevich Aladár,

vagy Bay Béla.

Majd amikor fővárosi versenyzői pályafutását befejezve edzőként kezdett el munkálkodni vidéken, a hetvenes évek elején a Szolnoki MÁV-nál kapott ebbéli feladatot, amely 1979-től Szolnoki MÁV-MTE lett.

Köves Csaba édesapja kezei alatt érte el utánpótlás sikereit. A kis srác eleinte a Koltói Anna úti Általános Iskola tanulója volt, és közismertté lett osztálytársai között volt például a Szolnoki MÁV-MTE későbbi jeles futballistája, majdani tízszeres válogatott labdarúgó, edző, egyszeres szövetségi kapitány, Csábi József.

Csabával mindig „ölre menő” párharcot vívtunk a kisdobos torna-szakág városi és megyei döntőiben

– beszéltettük meg Köves Csaba egykori koltóis osztálytársát, Csábi Józsefet, aki elmondta, hogy barátjával rendre felváltva nyerték a városi és a megyei tornadöntőket.

Varga Józsefné volt a testnevelő tanárunk, és minden évben hárman az osztályból, Köves Csabi, Papp Zoli és jómagam osztoztunk az érmeken

– mondta Csábi József.

– Amit akkor írtak róla, arról személyesen magam is bebizonyosodhattam anno, miszerint Csaba a „legszebb lábmozgású kardvívó” volt – állította ezt már dr. Buczkó István szolnoki szakorvos, aki már a Kassai úti Általános Iskolában volt osztálytársa a „Kő” becenevű Kövesnek.

Tudtommal a Koltóiban egyre több iskolai sporteseményre nevezték be Csabát, amit az édesapja azért nehezményezett, mert ő a vívásra koncentráltatta volna a fiát, ezért Köves hatodikban már kassais volt, és innen vették fel a Tiszaparti Gimnáziumba

– emlékezett vissza Buczkó „Pisti”.