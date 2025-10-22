Éremesélyesek az újszásziak az Eb-n

Legutóbb pontosan 3290 nappal ezelőtt mérhették össze tudásukat a kontinens legjobb lábtoll-labdázói, amikor Magyarországon, Kisteleken rendezték meg a sportág hetedik Európa-bajnokságát.

A legutóbbi Eb-n párosban is nyert az újszászi Herczeg Gábor–Tóth Gábor duó, az előbbi 6-szoros, míg utóbbi 14-szeres Eb-győztes

Forrás: Magyar Lábtoll-labda Szövetség

Az elmúlt közel egy évtizedben szinte egy teljes generáció vonult vissza a sporttól, vagy épp csak az erőviszonyok változtak meg, így a versenypálya most szinte új arcokat és kihívásokat kínál. Tehát négy napon keresztül Tápióbicske, Nagykáta és Tápiószentmárton sportcsarnoka lesz a sportág 8. Európa-bajnokságának helyszíne, ahol majd hét ország (Németország, Franciaország, Románia, Ausztria, Olaszország, Szlovákia, Magyarország) legjobbjai csapnak össze az érmekért és helyezésekért. Külön érdekesség, hogy minden ország két-két csapattal képviselheti majd nemzetét. Az újszásziakat tíz játékos képviseli az Eb-n, közülük Farkas Lilla négy, míg Rab Alexander és Kökény Martin egyaránt három versenyszámban is érdekelt lesz a tornán, ők mindannyian éremesélyesként lépnek majd a pályára.

Az Európa-bajnokság megrendezését a Magyar Lábtoll-labda Szövetség a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatásával rendezi meg. A magyar válogatott kerete: Férfi csapat: I. Baranyai Benett, Horváth Gergő, Lukács Benedek és Lukács Márton (Kanizsa Lábtoll Klub), II. Kökény Martin, Kökény Zoltán, Lakatos Zoltán és Rab Alexander (Újszászi VVSE). Férfi páros: I. Baranyai Benett, Horváth Gergő (Kanizsa Lábtoll Klub), II. Kökény Martin, Rab Alexander (Újszászi VVSE). Férfi egyéni: I. Rab Alexander (Újszászi VVSE), II. Palotás Dominik (Cserszegtomaji SK).

Női csapat: I. Diós Letícia, Farkas Lilla, Hornyák Erzsébet, Szaszkó Dorka (Újszászi VVSE), II. Berezvai Barbara, Horváth Lili, Pál Diána (Cserszegtomaji SK). Női páros: I. Ézsiás Fanni, Farkas Lilla (Újszászi VVSE), II. Horváth Lili és Berezvai Barbara (Cserszegtomaji SK). Női egyéni: I. Farkas Lilla (Újszászi VVSE), II. Dániel Petra (Újszászi VVSE). Vegyes páros: I. Kökény Martin, Farkas Lilla (Újszászi VVSE), II. Lukács Benedek, Pál Diána (Cserszegtomaji SK).