Jégkorong

Jó passzban van a Lehel HC jégkorongcsapata

Az Andersen Liga második fordulójában a hazai jégen játszó Lehel HC 8–3-ra legyőzte DEAC Jégkorong Akadémia csapatát. Majd a Magyar Kupa visszavágóját szétlövésben elveszítették, mégis bejutottak a következő fordulóba.

Varga Csaba

A bajnokság nyitó fordulóban minkét gárda győzelemmel hagyta el a játékteret, így nagy meccsre volt kilátás az Andersen Ligában, nem is csalódott a berényi szurkolósereg ugyanis a Lehel HC újabb győzelemmel hagyta el a jeget.

lehel hc
Az egyik Lehel HC a DEAC kapujában
Fotó: Pesti József

Lehel HC–DEAC Jégkorong Akadémia 8–3 (2–2, 4–0, 2–1)

Gólszerzők: Wolesky 2, Trozsák 2, Karda, Borbás, Károly R. Asadchy, ill. Biró-Dobi, Tóth Z., Kovács A.

A vendégek szerezték meg a vezetést, majd az első harmad végéig fej-fej mellett haladtak a felek. A folytatásban aztán robbantottak a vendéglátók, Trozsák Ádámék egy öt-nullás etappal megléptek ellenfelüktől. Mindennek köszönhetően el is dőlt a mérkőzés.

Rusznyák Szilárd, a Lehel edzője ekképp értékelt: – Meg kell értenünk, hogy egy mérkőzést fel kell építeni. Nem lehet „berontani a házba” az első percben, mert sok minden elsülhet rosszul, és ez további hibás megoldásokat hozhat magával. Egy kicsit azt érzem, hogy túl hamar akarjuk eldönteni a meccseket, de a nagy rohanásban hibák csúsznak a játékunkba, amit az ellenfelek ki tudnak használni. Ezen mindenképpen dolgoznunk kell. Az látszik, hogy jó erőben vagyunk és jó a tempónk, de még sok mindenben kell előrelépnünk.

Továbbjutás a Magyar Kupában

Magyar Kupa első fordulójának első meccsén a Lehel hazai pályán 3–2-re kikapott MAC Budapest együttesétől. A visszavágót kedden este játszották a fővárosban. A második meccset óriási csatában 4–3-ra megnyerte a Lehel, így jöhetett az öt perc hosszabbítás, ami nem hozott gól. A szétlövések után azonban MAC gárdája örülhetett 2–1-es győzelmének és a továbbjutásnak.

A jászberényieknek sem kell bánkódniuk, mert legkisebb gólkülönbséggel alulmaradt csapatként ők is továbbjutottak a második fordulóba.

Rusznyák Szilárd ezt mondta a lefújás után: – Nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe. Büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen gyorsan tudtak reagálni arra, amit megbeszéltünk. Nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, de a helyzetkihasználásunk akadozott. A lényeg az, hogy úgy érzem, tudtunk előrelépni, és megvan a továbbjutás a kupában. A jászberényi hokisok a következő kupakör odavágóján kedden este hét órakor a Budapesti Jégkorong Akadémia U21-együttesét fogadják, ezt megelőzve azonban szombaton bajnoki meccsre Szegedre utaznak.

