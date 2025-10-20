Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Lehel HC – galériával

Telt ház előtt nagyon bekezdett a Lehel HC, hiszen a 7. percben már két góllal vezetett. A folytatásban is hazaiak kontrolálták a játékot, és már öt gól volt az előnyük, amikor a zöld-fehérek szépítettek. A nagy kedvvel játszó berényiek nem álltak le és magabiztos győzelmet arattak, így továbbra is hibátlanok a bajnokságban.

A kék-fehér mezben játszó Lehel HC tíz gólt lőtt a fővárosiak kapujába

Fotó: Pesti József

Lehel HC–FTC-Telekom 10–3 (3–0, 5–2, 2–1)

Gólszerzők: Grishin 3, Fazekas E. 2, Károly R. 2. Karda, Rőczei, Iusopov, ill. Kocsis B, Pecsét, Rácz D.

– Óriási volt a hangulat –mondta Rusznyák Szilárd, a Lehel HC edzője. – Plusz energiákat adtak a szurkolók a csapatnak. Úgy gondolom, hogy sikerült ezt meghálálni. A mérkőzés nagy részében nagyon jó, gyors és kreatív jégkorongot játszottunk. Örülök, hogy a fiatalok is jól játszottak és meg tudták tapasztalni milyen egy Andersen Liga-mérkőzés hazai pályán ennyi ember előtt. Szombaton a MAC látogat hozzánk és ellenük is a tudásunk legjavát kell nyújtanunk.