Jégkorong

46 perce

Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Lehel HC – galériával

Címkék#Andersen Liga#FTC-Telekom#lehel hc

Az Andersen Liga 4. fordulójában a jászberényi Lehel HC hazai jégen játszva simán legyőzte a Ferencváros csapatát.

Varga Csaba

Telt ház előtt nagyon bekezdett a Lehel HC, hiszen a 7. percben már két góllal vezetett. A folytatásban is hazaiak kontrolálták a játékot, és már öt gól volt az előnyük, amikor a zöld-fehérek szépítettek. A nagy kedvvel játszó berényiek nem álltak le és magabiztos győzelmet arattak, így továbbra is hibátlanok a bajnokságban.

Lehel HC, jégkoron, Andersen Liga
A kék-fehér mezben játszó Lehel HC tíz gólt lőtt a fővárosiak kapujába
Fotó: Pesti József

Lehel HC–FTC-Telekom 10–3 (3–0, 5–2, 2–1)

Gólszerzők: Grishin 3, Fazekas E. 2, Károly R. 2. Karda, Rőczei, Iusopov, ill. Kocsis B, Pecsét, Rácz D.

– Óriási volt a hangulat –mondta Rusznyák Szilárd, a Lehel HC edzője. – Plusz energiákat adtak a szurkolók a csapatnak. Úgy gondolom, hogy sikerült ezt meghálálni. A mérkőzés nagy részében nagyon jó, gyors és kreatív jégkorongot játszottunk. Örülök, hogy a fiatalok is jól játszottak és meg tudták tapasztalni milyen egy Andersen Liga-mérkőzés hazai pályán ennyi ember előtt. Szombaton a MAC látogat hozzánk és ellenük is a tudásunk legjavát kell nyújtanunk.

Újabb győzelmével maradt veretlen a Lehel HC

Fotók: Pesti József

A bajnokság állása: 1. Győr ETO HC 12 pont, 2. Lehel HC 12, 3. Vasas SC 9, 4. DEAC 9, 5 . MAC Bp. 6, 6. DAB-ASP 6, 7. HKB 5,, 8. Sportországi Cápák 9, 9. FTC-Telekom 3, 10. DUE-Worm Angels 2, 11. Szeged 1, 12, Egerszegi Titánok 0 pont.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

