Jégkorong

Magabiztosan jutott tovább a jászberényi hokicsapat

A Magyar Kupa második fordulójának visszavágóján a jászberényi Lehel HC a visszavágón is legyőzte Budapest Jégkorong Akadémia U21-es csapatát, ezzel a következő, a harmadik körbe jutottak.

Varga Csaba

A kétmeccses páros csata első felvonásán a Lehel HC 6–4-re nyert fővárosi riválisával szemben. A visszavágón viszont lelépték vetélytársukat a kék-fehérek, a budapesti Tüskecsarnokban lejátszott mérkőzésen.

lehel hc
A kék mezes Lehel HC fölényes győzelemmel harcolta ki a továbbjutást
Fotó: Pesti József/MW-archív

Budapest Jégkorong Akadémia U21–Lehel HC 2–8 (0–4, 0–2, 2–2)

Gólszerzők: Vona-Tolner, Schmidt, ill. Károlyi 2, Juszupov 2, Nyika, Grisin, Rőczei, Karda.

Tizenhárom perc játék után szakadt ki a berényi gólzsák, amikor Károly Róbert betalált a fővárosiak kapujába. A folytatásban további három gólt ütöttek a berényiek, így az első negyed végére eldőlt a mérkőzés. A továbbiakban sem lazítottak a vendégek, ennek a fiatalokból álló fővárosi gárda látta a kárát, amely csak 0–8-as állást követően tudott szépíteni. Nem fért kétség tehát a Lehel HC magabiztos győzelméhez , amely 14–6-os összesítéssel kvalifikálta magát a harmadik fordulóba.

A Lehel HC edzője, Rusznyák Szilárd azt mondta mérkőzés után: – Nagyon örülünk az eredménynek és annak, hogy sikerült továbbjutnunk a következő körbe. Azt gondolom, hogy nagyon jól fel tudtuk mérni az ellenfelet a múltkori meccs után, és tartottuk magunkat a tervhez. Megtaláltuk azokat a pontokat, ahol erősebbek lehetünk, és tudtunk gólokat szerezni. Nagyon kíváncsian várom, hogy ki lesz a következő ellenfelünk a harmadik fordulóban.

Addig is Andersen Liga meccsek várnak a második helyen álló jászberényiekre, akik szombaton 19.30-tól a Mátyásföldi Jégcsarnokban, a tizedik helyen szerénykedő Sportországi Cápák vendégei lesznek.

