Győztes bajnoki rajt, majd kupavereség a Lehel HC mérlege

Az első harmad után még 2–2-es döntetlenre álltak a felek az érdi jégcsarnokban, a folytatásban azonban egy 3–0-s rohamot repesztett a jászberényi Lehel HC. A záró játékrészben is három gólt lőtt, de csak egyet kapott a Lehel, így 8–3-ra megnyerte az összecsapást. A gólszerzőik Trozsák Ádám 2, Rőczei Zsolt, Karda Norbert, Fazekas Erik, Borbás Gergely, Győri Balázs és Brendon Wolesky voltak.

A fehér mezes jászberényi Lehel HC hátrányból várják a kupavisszavágót

Fotó: Pesti József

– A mérkőzés előtt tudtuk, hogy erősödött az ellenfelünk – mondta a meccset követően Rusznyák Szilárd, a Lehel vezetőedzője. – Fiatal játékosokat tudtak szerezni más csapatokból, akik lendületet vittek a játékukba. Az első tíz percet nagyon jól kezdték, és ez meg is látszott az eredményen. Nem estünk pánikba, hogy nem mentek be a helyzeteink, a csapat pozitív maradt, és ahogy haladt előre a meccs, fokozatosan átvettük a kontrollt. Nagyon fontos, hogy így tudtuk kezdeni a szezont! Egy jó rajt mindig nagy jelentőséggel bír, és ezt a csapat teljes mértékben megértette. A bajnoki folytatásban a jászberényi gárda a DEAC Jégkorong Akadémia együttesét szombaton 18 órától fogadja.

Vereség a Magyar Kupában

Kedden a Magyar Kupa első fordulójának első meccsén a MAC Budapest együttesét fogadták a jászberényi hokisok. Repülő rajttal nyitottak a fővárosiak, akik a 4. percben már kettő nullára vezettek. Szerencsére összekapta magát a hazai csapat. Ám a szépítés csak a második harmad elején sikerült Károly Róbert révén, majd pár perccel később az egyenlítés is összejött Rőczei Zsolt jóvoltából. A győztes gólnak azonban a vendégek örülhettek, 2–3. A visszavágót kedden rendezik a fővárosban.

Rusznyák Szilárd ekképp nyilatkozott a klub Facebook oldalán: – Érdekes mérkőzés volt: az első ötpercben még bent ültünk az öltözőben, így ellenfelünk gyorsan kétgólos előnyre tett szert. Ezután fokozatosan elkezdtünk rákapcsolni, és az első harmad után végrehajtott változtatások teljesen felborították a játék képét, szinte egykapura játszottunk.

A harmadik harmad már kiegyenlítettebb volt, a sok kiállítás megtörte a lendületünket, ráadásul ebben a játékrészben is kihagytunk legalább három üres kapus helyzetet. Ezeket a lehetőségeket sokkal jobban meg kell becsülnünk. Tudunk ennél sokkal jobban játszani, és ezt bizonyítani is fogjuk a visszavágón. Ahogy a mérkőzés előtt is mondtam: a legfontosabb, hogy továbbjussunk, és a második körben folytathassuk a Magyar Kupa küzdelmeit – tette hozzá a szakember.