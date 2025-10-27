október 27., hétfő

Jégkorong

1 órája

Hazai jégen kapott ki a Lehel HC

Címkék#jégkorong#Lehel HC#MAC Budapest

Az Andersen Liga ötödik fordulójában a jászberényi Lehel HC kétgóllal kikapott a vendégétől, a MAC Budapest csapatától.

Varga Csaba

Mint megszokhattuk jó hangulatban kezdődött az összecsapás, amit hamar elrontottak a vendégek, mert a 7. percben már két góllal vezettek. Persze, hogy neki esett ellenfelének a Lehel HC, és hét perc múlva Trozsák Ádám találatával szépítettek. A továbbiakban is üldözték vetélytársukat a jászberényiek, de nem tudták őket befogni. A hajrában 3–4-es állásnál levegőben lógott az egyenlítés, a MAC gárdája azonban az utolsó percben bebiztosította győzelmét, és egy hatpontos meccsen nyertek a Jászság fővárosában

lehel HC
A Lehel HC a szokottnál többet hibázott, így kikaptak a fővárosiaktól
Fotó: Pesti József/MW-archív

Lehel HC–MAC Budapest 3–5 (1–3, 0–0, 2–2)

Gólszerzők: Trozsák, Borbás, Asadchy, ill. Tihanyi 2, Csicsman, Ritter, Tornyai.

A Lehel HC vezetőedzője, Rusznyák Szilárd azt mondta a lefújást követően: – Az elején nagyon bealudtunk a meccsbe, és olyan előnyt adtunk az ellenfelünknek, amit utána csak korrigálni tudtunk. A srácokban meg volt az akarat, azzal nem volt semmi baj. Hajtottak, küzdöttek végig. Vannak napok amikor nem megy a játék, akkor kell okosan és egyszerűen játszani. Ebből tanulni kell és menni előre mert kedden Magyar Kupa visszavágó van és addigra össze kell kapnunk magunkat. A kupavisszavágót tehát kedden este játsszák a Budapest Jégkorong Akadémia otthonában, amit berényiek kétgólos előnyük birtokában várnak.

További eredmények: DEAC–Győri ETO HC 3–4, Szeged– DAB-ASP 13–4, HKB–Sportországi Cápák 7–6, DUE-Worm Angels–Vasas 0–8, FTC-Telekom– Egerszegi Titánok 6–3.

A bajnokság állása: 1. Győr ETO HC 14 pont, 2. Lehel HC 12, 3. Vasas SC 12, 4. DEAC 10, 5. MAC Bp. 9, 6. HKB 8, 7. FTC-Telekom 6, 8. DAB-ASP 6, 9. Szeged 4, 10. Sportországi Cápák 4, 10. DUE-Worm Angels 2, 12, Egerszegi Titánok 0 pont.

