október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

19 perce

Hibátlanul menetelnek a jászberényi hokisok

Címkék#Lehel HC#Goodwill Pharma Szeged#Andersen Liga

A 3. fordulót követően is hibátlan a Lehel HC hokicsapata az Andersen Ligában, miután az elmúlt évadban döntős Szeged otthonában is megőrizte makulátlan mérlegét.

Varga Csaba

A Lehel HC az elmúlt évadban is nyert Szegeden és most is győzelemmel a tarsolyában zárta a meccset.

Lehel HC, jégkorong, Andersen Liga
Szegeden is nyert a kék mezes Lehel HC
Fotó: Pesti József/MW-archív

Andersen Liga, 3. forduló

Goodwill Pharma Szeged–Lehel HC 4–8 (0–3, 3–1, 1–4)

Gólszerzők: Grishin 2, Trozsák, 2. Wolesky 2, Borbás, Rőczei, ill. Kluscsenko 2, Vincze G., Molnár M.

Nagyon bekezdtek a jászberényiek, és már az első harmad után három góllal vezettek. Aztán a második felvonásra más felfogásban jött ki a szegedi gárda, és az emberelőnyöket jól kihasználva kiegyenlített. A kulcsfontosságú következő gólt viszont a Lehel szerezte Brendon Wolensky révén, majd a záró harmadban tovább növelte a különbséget.

– Nagyon jól kezdtük a meccset – nyilatkozta a klub oldalán Rusznyák Szilárd vezetőedző. – Az első harmadban sikerült három gólt lőni. Lehetett látni már ekkor is, hogy vannak jó játékosai a szegedi csapatnak. A második harmad elején kaptunk egy 4 perces kiállítást, és az ellenfél vissza is jött a meccsbe. A harmadik harmadban viszont tudtuk tartani a magas intenzitást, aminek meg is lett az eredménye – újabb gólokat szereztünk. Ahogy már többször is említettem, a sikerünk egyik kulcsa a csapatszellem, a másik pedig az, hogy nagyon jó erőben vagyunk.

A jászberényiek kedd este hét órától a Budapest Jégkorong Akadémia legénységét fogadják a Magyar Kupa második fordulójának odavágóján.

További eredmények: DUE-Worm Angels–Sportországi Cápák 8–7, DEAC–MAC Budapest 6–3, FTC–HKB 12–6, Győr ETO HC–DAB-ASP 14–1, Egerszegi Titánok–Vasas 6–8.

A bajnokság állása: 1. Győr 9 pont, 2. Lehel HC 9, 3. Vasas 9, 4. DEAC 6, 5. MAC Budapest 6, 6. Sportországi Cápák 4, 7. FTC 3, 8. DAB-ASP 3, 9. HKB 3, 10. DUE-Worm Angels 2, 11. Egerszegi Titánok 0, 12. Szeged 0 pont.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu