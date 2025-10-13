Hibátlanul menetelnek a jászberényi hokisok

A Lehel HC az elmúlt évadban is nyert Szegeden és most is győzelemmel a tarsolyában zárta a meccset.

Szegeden is nyert a kék mezes Lehel HC

Fotó: Pesti József/MW-archív

Andersen Liga, 3. forduló

Goodwill Pharma Szeged–Lehel HC 4–8 (0–3, 3–1, 1–4)

Gólszerzők: Grishin 2, Trozsák, 2. Wolesky 2, Borbás, Rőczei, ill. Kluscsenko 2, Vincze G., Molnár M.

Nagyon bekezdtek a jászberényiek, és már az első harmad után három góllal vezettek. Aztán a második felvonásra más felfogásban jött ki a szegedi gárda, és az emberelőnyöket jól kihasználva kiegyenlített. A kulcsfontosságú következő gólt viszont a Lehel szerezte Brendon Wolensky révén, majd a záró harmadban tovább növelte a különbséget.

– Nagyon jól kezdtük a meccset – nyilatkozta a klub oldalán Rusznyák Szilárd vezetőedző. – Az első harmadban sikerült három gólt lőni. Lehetett látni már ekkor is, hogy vannak jó játékosai a szegedi csapatnak. A második harmad elején kaptunk egy 4 perces kiállítást, és az ellenfél vissza is jött a meccsbe. A harmadik harmadban viszont tudtuk tartani a magas intenzitást, aminek meg is lett az eredménye – újabb gólokat szereztünk. Ahogy már többször is említettem, a sikerünk egyik kulcsa a csapatszellem, a másik pedig az, hogy nagyon jó erőben vagyunk.

A jászberényiek kedd este hét órától a Budapest Jégkorong Akadémia legénységét fogadják a Magyar Kupa második fordulójának odavágóján.

További eredmények: DUE-Worm Angels–Sportországi Cápák 8–7, DEAC–MAC Budapest 6–3, FTC–HKB 12–6, Győr ETO HC–DAB-ASP 14–1, Egerszegi Titánok–Vasas 6–8.

A bajnokság állása: 1. Győr 9 pont, 2. Lehel HC 9, 3. Vasas 9, 4. DEAC 6, 5. MAC Budapest 6, 6. Sportországi Cápák 4, 7. FTC 3, 8. DAB-ASP 3, 9. HKB 3, 10. DUE-Worm Angels 2, 11. Egerszegi Titánok 0, 12. Szeged 0 pont.