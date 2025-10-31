Több évtizede nem látott derbit rendeznek hétvégén a vármegye I.-ben

október 31., péntek

Még sosem látott összecsapás következik a hétvégén. A vármegye I. 11. fordulójában ugyanis a Lurkó Focimánia a Szolnoki MÁV együttesét fogadja, így a vármegyeszékhely két csapata találkozik egymással bajnoki mérkőzésen, hasonlóra pedig már közel harminc éve nem volt példa.

Kovács Levente

Két szolnoki csapat találkozik egymással a vármegye I.-ben, erre pedig 28 éve nem volt példa. Legutóbb ugyanis 1997 májusában a Vegyiművek együttese fogadta a Cukorgyár gárdáját bajnoki meccsen, melyet a hazaiak nyertek meg végül 2–1-re. A helyszín most sem lesz más, hiszen a Vegyiművek-pályán játssza hazai mérkőzéseit a Lurkó Focimánia, amely a Szolnoki MÁV-ot látja vendégül szombaton.

Lurkó Focimánia, vármegye I., labdarúgás
Még sosem látott rangadó következik a vármegye I.-ben: a Lurkó Focimánia a Szolnoki MÁV-ot fogadja a 11. fordulóban
Fotó: Nagy Balázs

Vármegye I., 11. forduló

Lurkó Focimánia FK–Szolnoki MÁV FC

Szombat, 13.30

A mérkőzés esélyese egyértelműen a vendégcsapat, hiszen hibátlan mérleggel vezeti a tabellát, míg a Lurkó fiatal csapatának egyelőre az a legfontosabb, hogy a játékosok tapasztalatot szerezzenek, ezzel együtt pedig azért küzdenek, hogy kivívják a bennmaradást.

A Szolnoki MÁV első tíz meccsét megnyerte, sőt gólt is alig kapott (összesen hármat), ezzel pedig hamar eldőlt, hogy a bajnokság egyik fő esélyese. Lengyel Béla együttese átlagosan több mint négy találatot szerez mérkőzésein, teljesítményét pedig szeretné tartani a bajnokság végéig.

A Lurkó Focimánia amúgy sem túl idős kerete még tovább fiatalodott a nyáron, emiatt némi idő kellett a játékosoknak, hogy megszokják a légkört. A kezdeti nehézségek után – ami a sorsolásból is fakadt – az utóbbi hetekben már biztatóbb játékot mutatott a csapat, Balázs Béla edző szerint többször is volt olyan fordulópont a mérkőzéseiken, amely megváltoztatta a meccs lélektanát és emiatt nem szereztek pontot. Ennek ellenére két győzelmet már bezsebelt a csapat (a Tiszaszentimre ellen 3–2, a Tószeggel szemben 3–1), és legutóbb a Zagyvarékas ellen is közel voltak ahhoz, hogy döntetlent játsszanak, végül azonban az utolsó percben 1–0-ra elveszítették a találkozót Sándor Bencéék.

A hazaiaknál Tóth Benedek és Török Benedek játékára van már esély, míg a vendégeknél Kató Tamás térhet vissza sérülése után.

Mesterszemmel

Balázs Béla, a Lurkó Focimánia vezetőedzője: – Hivatalos mérkőzésen még nem találkozott a két egyesület, felnőttünknek ez még csak az ötödik éve és alacsonyabb osztályban kezdtük, elég régen játszott két szolnoki csapat egymással. A srácok már nagyon várják a meccset, hiszen többen megfordultak a MÁV utánpótlásában vagy ott is nevelkedtek, így volt egyesületük, korábbi társaik ellen is játszhatnak. A nyáron nagy volt a mozgás, nagyon megfiatalodott az együttes és azóta is estek ki rutinosabb játékosok, ennek ellenére jó úton járunk, rengeteget alakult a csapat, folyamatos a fejlődés és remélem, az is marad. Ehhez időre van szükség és sok munkára, hogy egyénileg és csapatszinten is közelítsünk céljaink felé és eredményekben is megmutatkozzon. Ezen a mérkőzésen abszolút nincs eredménykényszer, jó hozzáállást, szervezettséget várok el és, hogy egymás szemébe tudjunk nézni a lefújást követően!

Lengyel Béla, a Szolnoki MÁV vezetőedzője: – Az idegenbeli mérkőzéseinken sokkal direktebb futballt kell nyújtanunk, mert az ellenfelek sokkal jobban beállnak védekezni, ezeket kell nekünk feltörni. A Lurkó is jól védekezik, egy szervezett csapat és van minőség a játékukban. A keretükből sokan MÁV-nevelések, a játékosok így jól ismerik már egymást, emiatt úgy gondolom, hogy jó hangulat lesz a pályán. Igyekszünk majd feltörni az ellenfelünk védelmét, ehhez jó döntéseket kell hoznunk a támadóharmadban és az egy az egyeket megnyerni. A Lurkó nagy erőket mozgósít majd, és szeretné hatástalanítani a játékunkat, ezért türelmesnek kell majd lennünk.

Várható kezdőcsapatok

Lurkó Focimánia: Sándor Bence – Soltész-Nagy János, Balázs Béla, Vereb Nándor – Máté Márk, Németh György, Szabadkai István, Szentpéteri Tamás, Dobrosi Dominik – Berényi Milán, Hermann Olivér.

Szolnoki MÁV: Ladányi Patrik – Draskóczi Péter, Dudok Tamás, Szabó Richárd, Pinto Mario – Polyák Dávid, Demeter Viktor, Dósa Zsombor, Antal Gábor – Iván Milán, Bathó Tibor.

A vármegye I. 11. fordulójának további párosításai: 

Szombat: Jánoshida–Szajol, Kisújszállás–Cserkeszőlő, Jászberény–Rákóczifalva, Tiszaszentimre–Tószeg, Jászfényszaru–Kenderes, 13.30. Vasárnap: Mezőtúr–Abádszalók, Törökszentmiklós–Zagyvarékas, 13.30. 

 

