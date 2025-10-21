Tizenegyet lőttek a jászságiak a Lurkónak – galériával

Az NB III. Középkeleti csoportjának negyedik fordulójára is jutott egy vármegyei derbi, mely során a Lurkó Focimánia a Farmos-Jász együttesét fogadta. A jászságiak már az első félidőben elhúztak öt góllal, a mérkőzés végére pedig tovább nőtt a különbség, végül 11–3-ra legyőzték a szolnokiakat.

Izsold Dániel (labdával) egyedül négy gólt szerzett a Lurkó Focimánia ellen

Fotó: Pesti József

A Bánhalma kunhegyesi otthonában az Eger csapatát látta vendégül, a gólzáporos találkozón végül 10–7-re kikaptak a Heves vármegyeiektől.

Az Abony szerdán az Inárcs vendége lesz, a Szászberek pedig október 30-án látogat a Kincsem Futsal második csapatához.