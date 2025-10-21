1 órája
Tizenegyet lőttek a jászságiak a Lurkónak – galériával
Újabb vármegyei derbit rendeztek az NB III. Középkeleti csoportjában, mely során a Farmos-Jász együttese kiütéssel nyert a Lurkó Focimánia ellen.
Az NB III. Középkeleti csoportjának negyedik fordulójára is jutott egy vármegyei derbi, mely során a Lurkó Focimánia a Farmos-Jász együttesét fogadta. A jászságiak már az első félidőben elhúztak öt góllal, a mérkőzés végére pedig tovább nőtt a különbség, végül 11–3-ra legyőzték a szolnokiakat.
A Bánhalma kunhegyesi otthonában az Eger csapatát látta vendégül, a gólzáporos találkozón végül 10–7-re kikaptak a Heves vármegyeiektől.
Az Abony szerdán az Inárcs vendége lesz, a Szászberek pedig október 30-án látogat a Kincsem Futsal második csapatához.
A Lurkó súlyos, 11 gólos vereséget szenvedettFotók: Pesti József